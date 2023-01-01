«Единая Россия» запустила второй Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» Поделиться Твитнуть

От юридических лиц и граждан заявки будут приниматься по четырём номинациям: «Лучший двор» (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по её созданию); «Самый дружный дом» (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей); «Лучший подъезд» (оценивается качество работ и усилия жителей по его обустройству); «Самый энергоэффективный дом» (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

«В этом году по сравнению с первым конкурсом заметно изменился перечень номинаций и технология проведения конкурса. Мы сделали их более простыми и понятными для жителей. Также мы решили существенно продлить срок подачи заявок — до 10 октября этого года, так как в прошлом году некоторые граждане, желавшие подать заявку, не успели это сделать, надеюсь, это расширит охват конкурса», — сообщила инициатор конкурса, руководитель направления «Работа со старшими по домам» партпроекта «Жители МКД», депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Кроме того, в 2023 году не будет регионального этапа конкурса. Все заявки поступают на сайт moydom.er.ru, и после предварительной оценки на предмет соответствия требованиям конкурса выставляются для оценки «народными экспертами».

Федеральное жюри выбирает победителей из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в голосовании. Оно будет проходить с 10 июля по 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре.

Напомним, проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

На Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» «Единой России» в 2022 году поступило более 5 тысяч заявок.

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