Подборка сайтов английского для начинающих Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Если вы только начинаете изучение английского языка, то выбор правильной программы обучения может оказаться ключевым фактором вашего успеха. На просторах интернета существует множество сайтов, предлагающих обучение английскому языку, но какие из них стоит выбрать? В данной статье мы представляем подборку лучших сайтов для начинающих, которые помогут вам эффективно и увлекательно освоить язык.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОУРОКИ АНГЛИЙСКОГО С BISTROENGLISH.COM

BistroEnglish — это интерактивная платформа, которая предлагает широкий спектр материалов и ресурсов для изучения английского языка.

Автором является Оксана Долинка — известный преподаватель с опытом уже более 12 лет. Экспертиза и знания Оксаны подтверждены сертификатом Кембриджа. Вы можете ознакомиться с ее методикой на YouTube канале, где уже более 1 миллиона подписчиков.

Вот некоторые преимущества сайта BistroEnglish.com:

— Разнообразие контента.

BistroEnglish предлагает богатую коллекцию видео и аудиоуроков, советов для эффективного изучения английского, которые охватывают различные тематики и уровни сложности.

Ну и самое главное — любой ученик найдет подходящую под его нужны комплексную программу, будь вы начинающим с нуля или продвинутым студентом. Это позволяет вам выбрать материалы, наиболее подходящие для вашего уровня и интересов;

— Интерактивность.

Занятия на BistroEnglish очень вовлекающие с учатие носителей языка, отрывков из знаменитый песен, фильмов и мультфильмов. Кроме того, вы можете задавать вопросы, что создает поддерживающую обучающую среду;

— Простота обучения.

Данный сервис помогу уже тысячам учеников заговорить на английском языке, это подтверждают многочисленные отзывы.

Большинство учеников отмечают, что подача материла очень понятна и доступна, даже самая сложная грамматика уже не кажется такой сложной;

— Персонализированный подход.

BistroEnglish предлагает индивидуальный план обучения, основанный на вашем уровне и целях изучения. Вы можете отслеживать свой прогресс, получать рекомендации и персональные рекомендации для развития ваших языковых навыков.

LEARN ENGLISH — BRITISH COUNCIL

Learn English от British Council — это сайт, который предлагает выбор материалов и уроков для изучения языка. Сервис предлагает:

— качественный контент. Здесь вы найдете качественные уроки, видео и игры;

— разнообразие ресурсов. Learn English предлагает выбор аудио- и видеоуроков, подкастов, статей, игр и упражнений. Это позволяет разнообразить процесс обучения и улучшить навыки аудирования и чтения.

Однако, новичкам этот сайт может показаться сложным, так как все материалы представлены на английском языке.

LEARNING ENGLISH — VOICE OF AMERICA

Learning English от Voice of America — это сайт, который предлагает материалы на английском языке, специально разработанные для изучения языка как иностранного. Вот некоторые преимущества этого сайта:

— актуальные новости. Learning English предлагает новости, статьи и видео о событиях, происходящих в мире. Это позволяет вам не только улучшить свои языковые навыки, но и быть в курсе последних событий;

— уроки по произношению. Сайт предлагает специальные уроки по произношению, которые помогут вам улучшить речь и понимание носителей языка.

BBC LEARNING ENGLISH

BBC Learning English — это сервис, предлагающий широкий спектр ресурсов для изучения языка:

— видеоуроки. BBC Learning English предлагает интересные видеоуроки, которые помогут вам улучшить навыки аудирования и произношения. Вы также найдете субтитры к видео, что поможет вам лучше понимать материал;

— разнообразие тематик. Сайт предлагает уроки на различные темы, включая бизнес, культуру, спорт и многое другое. Это позволяет вам выбрать интересующую вас тему и расширить свой словарный запас.

EASY WORLD OF ENGLISH

Easy World of English — это простые и понятные уроки и материалы для начинающих изучать язык. Преимущества платформы:

— простота и понятность. Easy World of English предоставляет материалы, которые легко понять и усвоить для начинающих;

— фокус на базовых навыках. Сервис акцентирует внимание на основных навыках, таких как грамматика, словарный запас и развитие навыков чтения и письма.

Этот сайт тоже не содержит пояснений на русском языке, поэтому новичкам может быть сложно.

Выбор лучших сайтов для изучения является важным шагом в вашем языковом путешествии. Описанные ресурсы выше предлагают уникальные преимущества и возможности для начинающих.

Используйте их с умом, и вы обязательно достигнете прогресса. Если вы только начинаете свой путь в английском, то сайт BistroEnglish.com вам идеально подойдет.

Не забывайте практиковаться, применяя изученные знания реальных ситуациях. Только так вы сможете достичь своих языковых целей и открыть для себя новые возможности.





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