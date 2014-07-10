Энергетики «Т Плюс» выполнили 70% гидравлических испытаний теплосетей в Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели в Перми 70% гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Своевременно выявлены и устранены дефекты на трубопроводах. Всего будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверки готовности тепловых сетей к зиме, их надёжности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и в котельных, а также с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

Если после гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 10.07-14.07

ул. Б. Хмельницкого, 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 11/2, 12, 13, 22, 24, 26, 30, 32, 40, 42, 52, 52а, 54, 56, 58, 58б;

ул. Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;

ул. Новоржевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Охотников, 1а, 3, 5, 7а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 34;

ул. Петрозаводская, 8, 10, 15, 17;

ул. Полтавская, 1, 2, 3а, 5, 7, 8, 9, 10, 33;

ул. Химградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51;

ул. Яранская, 2, 4, 8, 10;

ул. Дубовская, 11, 12, 12а;

ул. Онежская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. 4-й Пятилетки, 2а.

Гидравлические испытания: 10.07-21.07

ул. Таганрогская, 7;

ул. Н. Лобачевского, 26/1, 26/3, 26/5;

ул. Первомайская, 50;

ул. Веденеева, 7, 9, 13, 13а, 15, 16;

ул. М. Косякова, 1а, 8, 10;

ул. Волховская, 32, 34а.

Гидравлические испытания: 10.07-24.07

ул. Борчанинова, 15, 62, 85;

шоссе Космонавтов, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18;

переулок Баковый, 5;

ул. Пушкина, 102, 104, 107а, 108, 108а, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 115а, 116а, 116б, 116в;

ул. Екатерининская, 133, 135, 141;

ул. Луначарского, 94, 96, 103, 105, 122а;

ул. Крисанова, 26, 26а, 26б.

Гидравлические испытания: 11.07-24.07

ул. Белинского, 51а, 53, 53а, 57, 59, 61;

ул. 1-я Красноармейская, 50, 52, 54, 56а, 58а;

ул. Пионерская, 12, 15;

ул. Краснофлотская, 25, 28/1, 28/2, 29, 29а, 30а, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, 65/1;

ул. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82/1, 83, 87, 89, 89а, 93, 93а;

ул. Осипенко, 45, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Седова, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17;

ул. Газеты «Звезда», 73, 75, 79;

ул. Успенского, 8, 28;

ул. Нестерова, 18;

ул. Соловьёва, 15;

ул. Елькина, 4а, 8, 6, 7, 8а, 12, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

проспект Комсомольский, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 72;

ул. Крупской, 2, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 28а, 30, 31а, 32, 32а, 37, 38, 39, 40;

ул. Красновишерская, 35, 37, 39, 44, 46;

ул. КИМ, 74а, 82, 86, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115;

ул. Лебедева, 7, 21, 29, 32, 33, 34, 34а, 35, 37, 38, 39, 40а, 40, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 54;

ул. Соломина, 8а;

ул. Тургенева, 5, 12, 13, 14;

ул. Авиационная, 51;

ул. Фигнер, 1, 2, 3, 5, 5а, 6;

ул. Металлургов, 10;

ул. Уральская, 88, 86а, 80, 82, 84, 88, 88а, 88б, 90, 93, 95, 101, 103, 105, 109, 110, 110а, 111, 113, 112, 114, 116;

ул. Землячки, 6, 8, 12, 14;

ул. Разина, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 38, 75, 77, 79;

ул. Фрезеровщиков, 59, 86, 94;

бульвар Гагарина, 3, 10а, 10б, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а;

ул. Крупской, 2, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 28а, 30, 31а, 32, 32а, 37, 38, 39, 40;

ул. Красновишерская, 35, 37, 39, 44, 46;

ул. Братьев Вагановых, 8, 9, 10;

ул. Дружбы, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

ул. Тургенева, 5, 12, 13, 14;

ул. Беляева, 9, 9а, 10, 12, 22а, 56, 59, 61а, 61б, 61в;

ул. Нефтяников, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 7, 11, 14, 22а, 36, 36а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 54, 56, 60, 60а, 62;

ул. Комбайнёров, 26, 28а, 30, 30б, 32, 34, 36, 43, 44;

ул. Теплогорская, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5;

ул. Милиционера Власова, 4, 4а;

ул. Мира, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 95, 98, 98а, 102, 102а, 103, 105, 106, 106а, 107, 108, 110, 112, 114, 115а, 115б, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б, 115/2, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 128, 136;

ул. Одоевского, 18а, 19, 21, 22а, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34;

шоссе Космонавтов, 158а, 162а, 173, 173а, 173б, 185а, 191, 193, 195, 197, 197а, 199, 199а, 213, 215, 217;

переулок Гамовский, 20, 21, 22, 23;

ул. Давыдова, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 27а;

ул. Качалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 47;

ул. Леонова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 22, 24, 24а, 26, 26а;

Гидравлические испытания: 11.07-25.07

п. Новые Ляды:

ул. Коммунистическая, 4, 5, 7, 8, 10;

ул. Чусовская, 10, 18а, 20а, 22а, 24а, 28, 30, 36, 38, 40, 42;

ул. Береговая, 41, 42;

ул. Сосновая, 6.

Гидравлические испытания: 12.07-25.07

ул. Ярославского, 2, 5, 8, 10, 10а, 10б, 10/1, 10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 26;

ул. Вижайская, 15, 19а;

ул. Лодыгина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5а, 5, 7, 9, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 47а;

ул. Куйбышева, 118б, 140, 140а, 143, 145, 147;

ул. Сергинская, 7;

ул. Хлебозаводская, 22.

Гидравлические испытания: 13.07-26.07

ул. Островского, 25, 27, 30, 40, 59, 59/1, 63, 66, 74, 76, 93, 93б, 93в, 93д, 95, 99, 107, 119;

ул. Белинского, 7, 31;

ул. Сибирская, 94;

ул. Красные казармы, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 25;

ул. Пермская, 3а;

ул. Пушкина, 1, 3, 6;

ул. Чернышевского, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 23б, 23а, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44;

ул. Луначарского, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3в, 4;

ул. Тимирязева, 11, 15, 23;

ул. Горького, 38, 40, 42, 66, 72, 72а;

ул. Революции, 12, 14, 16, 18;

ул. Клименко, 3а, 24;

ул. Екатерининская, 31, 33, 35.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.