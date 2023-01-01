Плюсы и минусы интернет эквайринга Поделиться Твитнуть

В современном мире все большее количество предпринимателей предпочитают вести свою деятельность в удаленном режиме. Однако, работа через интернет не избавляет предпринимателей от необходимости организовать для клиентов возможность оплаты приобретаемых товаров и услуг. На данный момент интернет эквайринг прекрасно справляется с данной задачей. Более того, данная услуга обладает достаточно значительными преимуществами:

● Для обеспечения функционирования системы не требуется приобретение какого-либо дополнительного оборудования, что позволяет существенно сократить расходы;

● Пользоваться интернет эквайрингом может абсолютно любая компания, независимо от ее размера и формы организации;

● Кредитная организация, предоставляющая подобную услугу, обеспечивает абсолютную безопасность проводимых платежей;

● При использовании интернет эквайринга можно значительно увеличить посещаемость интернет-магазина, а вместе с тем и объем выручки;

● Оплата понравившихся товаров и услуг происходит практически мгновенно. К тому же, у потребителя подобный способ оплаты не вызовет затруднений, что также достаточно удобно;

● Покупатель вносит предоплату за приобретаемый товар, что в свою очередь защищает продавца от негативных ситуаций;

● В рамках интернет эквайринга возможно подключить разнообразные способы проведения платежей;

● Использование интернет эквайринга позволяет значительно расширить географию бизнеса.

Кроме всего прочего, для потребителей совершать оплату через интернет эквайринг выгодно с финансовой точки зрения, поскольку зачастую подразумевает возможность получения кэшбека. Это также стало еще одной причиной для высокой популярности интернет эквайринга. При этом недостатки у интернет эквайринга практически отсутствуют:

1. В некоторых компаниях денежные средства на счет продавца поступают с задержкой. Однако, данный недостаток не относится к Тинькофф Банку, поскольку в данной компании денежные средства поступают сразу же;

2. Комиссия несколько выше по сравнению с торговым эквайрингом.

Принципа работы интернет эквайринга

Надо сказать, что у данной системы достаточно простой принцип работы. Работа интернет эквайринга осуществляется по следующему алгоритму:

● Первоначально покупатель выбирает товары, оформляет заказ и выбирает наиболее комфортный способ оплаты;

● Далее клиенту нужно внести в платежную форму данные платежного инструмента;

● Теперь остается только подтвердить совершение операции;

● Далее введенные данные и достаточность денег на счете клиента проверяет провайдер и передает результат в процессинговый центр;

● Теперь оплата списывается со счета клиента и перечисляется продавцу, а клиенту на электронную почту высылается чек.

И на все это уходит всего лишь несколько минут.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

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