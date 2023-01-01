Бойцы из Соликамска одержали победы на турнире Ural FC в Казахстане Поделиться Твитнуть

Бойцу Ural Kali Fighter Сергею Пономареву понадобилось всего 59 секунд, чтобы одолеть турка Хасана Ациника. После стремительной комбинации российского кикбоксера его соперник не сумел продолжить поединок. Эта победа стала для Сергея второй в клетке Ural FC.

Александр Гельвих принес команде Ural Kali Fighter победу на совместном турнире Ural FC и Naiza в Алматы. «Русский Замбидис» и словенец Жига Печник продемонстрировали жесткий динамичный бой по правилам K-1, по итогам которого судьи единогласно вынесли вердикт в пользу Гельвиха.

Кикбоксер Артем Швецов провел поединок в Казахстане с местным бойцом Русланом Заякиным. Их бой стал одним из самых упорных на всем турнире. Однако все же единогласным решением судей победу одержал Артем, представляющий команду Ural Kali Fighter.

— Александр Гельвих победил Жигу Печника единогласным решением судей.

— Артем Швецов победил Артема Заякина единогласным решением судей.

— Сергей Пономарев победил Хасана Ациника техническим нокаутом (1 раунд, 0:59).

Отметим, что Пономарев, Гельвих и Швецов представляют команду Ural Kali Fighter, которая базируется в Соликамске. Их наставником является тренер Сергей Матвеев. Их сокомандник Валерий Бизяев — чемпион организации в полутяжелом весе. На предыдущем турнире Ural FC он нокаутировал бразильца Ариэля Мачадо и стал первым обладателем пояса организации.

Радмир Габдуллин, директор по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»:

— «Уралхим» и «Уралкалий» стараются не просто популяризировать спорт и развивать регионы присутствия, но и давать шанс местным спортсменам для выхода на международную арену. Проведение совместного мероприятия с казахстанской лигой Naiza — это отличная возможность для бойцов показать, на что они способны, а Ural FC — заявить о себе как об одной из самой крупной и набирающей популярность лиге по смешанным единоборствам.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоялся 23 июня в Алматы. В карде события выступили такие известные бойцы, как Вячеслав Дацик, Даурен Ермеков, Руслан Шамилов и Гамзат Хирамагомедов.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации: прямые трансляции на российском федеральном канале «Матч ТВ», ведущих интернет-порталах, собирают большие рейтинги.

Титульными спонсорами лиги выступают АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.