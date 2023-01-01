Лето — выгодное время для покупки недвижимости
Лето-время отпусков! И пока другие отдыхают, можно в спокойном режиме приобрести квартиру по доступной цене, ведь, как правило, спрос на недвижимость к осени становится более активным, что влечёт за собой сезонный рост стоимости квадратного метра.
По статистике около 90% сделок по покупке квартир в новостройках совершается с участием ипотечных средств. Данный инструмент, безусловно, привлекателен во всех отношениях: как правило, быстрые сроки рассмотрения по минимальному пакету документов; привлекательные процентные ставки по различным программам с государственной поддержкой.
ТОП июньских продаж в ЖК «Талисман»1 по адресу ул. КИМ, 45 от PAN City Group2 — это классические 3 комнатные квартиры, которых на сегодняшний день осталось всего 6 во всем жилом комплексе. Активный спрос связан с расширенным ассортиментом планировочных решений, с возможностью выбора оптимального метража квартиры (от 66,5 до 78,3 кв.м.), а также бюджета покупки.
Более того, льготную ипотеку на новостройки продлили до 1 июля 2024 года3, а программу семейной ипотеки на покупку новостройки с процентной ставкой не более 6% годовых расширили: теперь ее могут получить все семьи с двумя детьми до 18 лет с 15% первоначальным взносом3.
Каждая семья точно найдет достойный вариант в ЖК «Талисман». Расскажем немного подробней о квартирах, планировки которых остались в единственном экземпляре:
Квартира 66,5 кв.м. — компактная, но имеет полный функционал классической 3 комнатной квартиры с изолированными спальными комнатами и просторной кухней-гостиной 19,2 кв.м., с доступом на просторную лоджию. Квартира лимитированной серии, ведь во всем комплексе таких квартир было всего 4. Благодаря компактной площади, данная квартира имеет самый выгодный бюджет покупки!
Так, при действующей, на сегодняшний день «семейной ипотеке», при наличии в семье 2 и более детей до 18 лет, при минимальной ставке 5,4%3, при покупке квартиры площадью 66,5 кв.м. по стоимости от 7 036 631 руб. при первоначальном взносе не менее 15% от суммы покупки, размер ежемесячного платежа составит 33 500 рублей. Также в оплату стоимости квартиры можно использовать средства гос.субсидии, как в счет погашения части ипотеки, так и в качестве первоначального взноса.
Напротив, самая просторная квартира 78,3 кв.м. востребована среди ценителей юго-западной стороны света. Ее отличительной особенностью является расположение в камерной секции с малым количеством соседей, ведь на площадке всего 4 просторные квартиры, что снижает вероятность появления среди соседей арендаторов. Ведь, как правило, квартиры большой площади приобретаются с целью личного использования.
Квартир с площадью 74,1 и 73,1 кв.м. в ЖК «Талисман» осталось всего три. Расположены они в низкоэтажной секции, имеющий персональный холл. Такие похожие, но такие разные: различны стороны света и видовые характеристики, но схожий, продуманный до сантиметра функционал квартиры. Данные планировочные решения условно разделены на зоны: гостевую с гостевых сан.узлом и приватную -пространство спальных комнат помещений и ванной комнаты. Таким образом, раздевшись в гардеробе, ваши гости сразу попадут в просторную и светлую кухню-гостиную площадью 19,3 кв.м. и при необходимости смогут воспользоваться гостевым сан.узлом. Для уединения можно пригласить на уютную лоджию, выход из которой спроектировали прямо из гостиной. При этом личное пространство остается в дальней части квартиры, все члены семьи могут отдыхать спокойно: все спальные комнаты изолированы.
ЖК «Талисман» состоит из трёх секций переменной этажности и располагается по в трёх минутах от УДС «Молот». Это развитый район, где разнообразная инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить. Дом сдается уже в следующем году!
Здесь всё подчинено комфорту — стильные холлы с высотой потолков до 3,7 м, консьерж-сервис, просторные колясочные комнаты, подземный паркинг и кладовые.
Застройщик готов предложить широкий спектр вариантов оплаты: ипотека по льготной ставке4, рассрочка5 без предоставления справок о доходах и трудоустройстве, зачет вторичным жильем, оплата части стоимости квартиры с использованием средств государственных субсидий.
Срок сдачи жилого комплекса — 3 квартал 2024 года.
Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.
Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.
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