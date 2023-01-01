Лето — выгодное время для покупки недвижимости Поделиться Твитнуть

Лето-время отпусков! И пока другие отдыхают, можно в спокойном режиме приобрести квартиру по доступной цене, ведь, как правило, спрос на недвижимость к осени становится более активным, что влечёт за собой сезонный рост стоимости квадратного метра.

По статистике около 90% сделок по покупке квартир в новостройках совершается с участием ипотечных средств. Данный инструмент, безусловно, привлекателен во всех отношениях: как правило, быстрые сроки рассмотрения по минимальному пакету документов; привлекательные процентные ставки по различным программам с государственной поддержкой.

ТОП июньских продаж в ЖК «Талисман»1 по адресу ул. КИМ, 45 от PAN City Group2 — это классические 3 комнатные квартиры, которых на сегодняшний день осталось всего 6 во всем жилом комплексе. Активный спрос связан с расширенным ассортиментом планировочных решений, с возможностью выбора оптимального метража квартиры (от 66,5 до 78,3 кв.м.), а также бюджета покупки.

Более того, льготную ипотеку на новостройки продлили до 1 июля 2024 года3, а программу семейной ипотеки на покупку новостройки с процентной ставкой не более 6% годовых расширили: теперь ее могут получить все семьи с двумя детьми до 18 лет с 15% первоначальным взносом3.

Каждая семья точно найдет достойный вариант в ЖК «Талисман». Расскажем немного подробней о квартирах, планировки которых остались в единственном экземпляре:

Квартира 66,5 кв.м. — компактная, но имеет полный функционал классической 3 комнатной квартиры с изолированными спальными комнатами и просторной кухней-гостиной 19,2 кв.м., с доступом на просторную лоджию. Квартира лимитированной серии, ведь во всем комплексе таких квартир было всего 4. Благодаря компактной площади, данная квартира имеет самый выгодный бюджет покупки!

Так, при действующей, на сегодняшний день «семейной ипотеке», при наличии в семье 2 и более детей до 18 лет, при минимальной ставке 5,4%3, при покупке квартиры площадью 66,5 кв.м. по стоимости от 7 036 631 руб. при первоначальном взносе не менее 15% от суммы покупки, размер ежемесячного платежа составит 33 500 рублей. Также в оплату стоимости квартиры можно использовать средства гос.субсидии, как в счет погашения части ипотеки, так и в качестве первоначального взноса.

Напротив, самая просторная квартира 78,3 кв.м. востребована среди ценителей юго-западной стороны света. Ее отличительной особенностью является расположение в камерной секции с малым количеством соседей, ведь на площадке всего 4 просторные квартиры, что снижает вероятность появления среди соседей арендаторов. Ведь, как правило, квартиры большой площади приобретаются с целью личного использования.

Квартир с площадью 74,1 и 73,1 кв.м. в ЖК «Талисман» осталось всего три. Расположены они в низкоэтажной секции, имеющий персональный холл. Такие похожие, но такие разные: различны стороны света и видовые характеристики, но схожий, продуманный до сантиметра функционал квартиры. Данные планировочные решения условно разделены на зоны: гостевую с гостевых сан.узлом и приватную -пространство спальных комнат помещений и ванной комнаты. Таким образом, раздевшись в гардеробе, ваши гости сразу попадут в просторную и светлую кухню-гостиную площадью 19,3 кв.м. и при необходимости смогут воспользоваться гостевым сан.узлом. Для уединения можно пригласить на уютную лоджию, выход из которой спроектировали прямо из гостиной. При этом личное пространство остается в дальней части квартиры, все члены семьи могут отдыхать спокойно: все спальные комнаты изолированы.

ЖК «Талисман» состоит из трёх секций переменной этажности и располагается по в трёх минутах от УДС «Молот». Это развитый район, где разнообразная инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить. Дом сдается уже в следующем году!

Здесь всё подчинено комфорту — стильные холлы с высотой потолков до 3,7 м, консьерж-сервис, просторные колясочные комнаты, подземный паркинг и кладовые.

Застройщик готов предложить широкий спектр вариантов оплаты: ипотека по льготной ставке4, рассрочка5 без предоставления справок о доходах и трудоустройстве, зачет вторичным жильем, оплата части стоимости квартиры с использованием средств государственных субсидий.

Срок сдачи жилого комплекса — 3 квартал 2024 года.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 , в которых с 2018 по 31.12. 2023 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке не более 6% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с Ипотека с господдержкой для семей , в которых с 2018 по 31.12. 2023 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке не более 6% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711 . Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

4 Процентная ставка составляет от 5,4% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита — рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% − при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% при покупке жилого дома, на 0,5% при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита от 500 000 до 10 000 000 рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 000 до 14 000 000 рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP- клиентов). Первоначальный взнос не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 28.06.2023 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры оплачивается при подписании ДДУ. В 1, 2, 4, 5 месяцы размер ежемесячного платежа составляет по 20 тысяч рублей, в 3 и 6 месяцы — по 5% от стоимости квартиры, с 7-го месяца размер ежемесячного платежа составляет по 30 тысяч рублей. Оставшаяся сумма оплачивается до 31.03.2024. Размер индексации на первые 6 месяцев рассрочки составляет 7% годовых на остаток суммы в месяц, и 9% годовых на остаток суммы в месяц с 7-го месяца и до завершения срока рассрочки. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

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