Увеличить просмотры стримов и накрутить подписчиков поможет Stream Promotion Поделиться Твитнуть

Сегодня проведение прямых эфиров на спецплощадках в сети (стриминг) продолжает развиваться и становится всё более популярным в России. С его помощью можно не только приятно проводить время, но и зарабатывать. Причём на доход того, кто стримит, влияет популярность площадки, которую он использует. Один из главных показателей — количество просмотров опубликованных видео.

Сервис продвижения аккаунтов и каналов в социальных сетях Stream Promotion предлагает эффективную накрутку зрителей и подписчиков на Twitch и YouTube. Пользователь может привлечь от 100 до 200 живых посетителей на свой стрим за один раз.

Спомощью этого универсального сервиса можно вести накрутку в Instagram, TikTok, VK. Кроме того, можно накрутить активность в каналах Telegram, в Discord, а также продвигать аудиотреки и плейлисты в VK Play Live. Не обойдены вниманием и стримеры на Kick.com.

Stream Promotion работает как с новыми и пока малораспространенными соцсетями вроде YAPPY, таки с заблокированными типа Facebook и Twitter.

Высокие охваты помогают стриму попасть в рекомендации других пользователей, первые места на Twitch или в Youtube.

Преимущество stream-promotion.ru в том, что для привлечения зрителей и повышения активности в чате, он использует проверенные алгоритмы, которые не обнаруживаются сторонними сервисами. Сервис учитывает географию зрителей. Новые подписчики могут быть из России, стран СНГ и других стран. При заказе услуги свои пожелания можно указать в специальном чате.

Для новчиков использование stream-promotion.ru — это прекрасная возможность быстро раскрутить свой канал и увеличить охваты. Опытным стримерам это даст шанс быстрее расширить целевую аудиторию своей площадки, ведь чем популярнее канал, тем выше вознаграждения за размещение рекламы.

Оформить заявку можно на сайте через чата или заполнив форму обратной связи, с помощью бота в Telegraм или чата в Whats App.

Реклама. ИП Кайшаури Теймураз Гарьевич. Токен ОРД.

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