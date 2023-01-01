«Партийный десант» продолжает проверять ход реализации Народной программы Поделиться Твитнуть

Депутат Госдумы, председатель регионального общественного совета проекта «Культура малой Родины» Ирина Ивенских проверила ход ремонтных работ в Верещагинском музейно-культурном центре.

«Работы ведутся согласно графику. На данный момент уже отремонтирован пол в фойе здания, заменены окна и двери. Продолжаются работы в актовом зале, гримёрке, запасном выходе, приводится в порядок фасад», — отмечает Депутат Госдумы, председатель регионального общественного совета проекта «Культура малой Родины» Ирина Ивенских.

Напомним, Верещагинский музейно-культурный центр — это один из первых ремонтируемых центров по новому направлению партийного проекта «Капитальный ремонт муниципальных музеев», который реализуется с этого года.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 годы. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было оставить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами. От жителей Пермского края в Народную программу поступило около 73 тыс. предложений.

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