«Т Плюс» готовит теплосети поселения Кондратово к отопительному сезону 2023-2024 годов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети выполнили перекладку участка новой тепломагистрали на ул. Культуры в поселении Кондратово в Пермском районе. Здесь завершен монтаж современного трубопровода длиной 234 метра. В настоящее время технологическая часть завершена, выполнена обратная засыпка. На эти цели энергокомпания направила более 8,3 млн рублей. Также на объекте будет восстановлено благоустройство.

Ремонтная программа «Т Плюс» в год 65-летия Пермских тепловых сетей включает замену 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали появятся на улицах Чкалова, Шахтерская, Запорожская, Котовского, Связистов, в правобережной части Перми — на улицах Сивашской, Маршала Рыбалко, Липатова.

«Замена тепловых сетей на улице Культуры — продолжение обновления теплосетевой инфраструктуры Кондратово, начатой Пермскими тепловыми сетями в 2021 году. Это важная территория, где компания прилагает максимум усилий для обеспечения высокого качества услуг теплоснабжения для жителей», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания предполагает направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма Пермского филиала «Т Плюс», по планам, составит 5,2 млрд рублей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.





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