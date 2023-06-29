Только в июне: квартиры в ЖК SMART City с горячей скидкой!
Уникальное предложение от PAN City Group1!
Только в июне — скидка 4% на КВАРТИРЫ В ЖК SMART City2!
Максимальная скидка может составить до 347 036 рублей при условии заключения договора купли-продажи и полной единовременной оплаты в срок до 29 июня 2023 года включительно, в том числе с использованием ипотечных средств.
ЖК SMART City сдан и активно заполняется новоселами. Успевайте купить квартиры с максимальной выгодой: акция распространяется всего на 5 квартир3!
Это уникальное предложение для тех, кто долго думал и не мог решиться! Сейчас самое время выбрать ее — ту самую квартиру мечты. Вас не оставит равнодушными продуманная приватная территория, уютный двор на стилобате, современные детские и спортивные площадки, просторные дизайнерские холлы и современные скоростные лифты, колясочные в каждом подъезде и подземная автостоянка. Рядом с домом застройщик обустроил новый парк, в шаговой доступности — школы, детские сады, остановки транспорта и вся необходимая инфраструктура.
Для покупки квартиры с максимальной выгодой до 347 036 рублей вам необходимо сделать всего 3 шага:
- Забронировать квартиру своей мечты;
- Совместно с менеджером отдела продаж выбрать удобный инструмент для покупки:
- наличная оплата;
- комфортная ипотека по ставке от 5,4% годовых4. Важно: оформление ипотеки займёт от 15 минут, а специалисты отдела продаж PAN City Group бесплатно помогут с одобрением ипотеки в крупнейших банках-партнерах;
- Подписать договор купли-продажи и внести полную оплату не позднее 29.06.2023 г.
Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: в наличии остались одни из самых интересных планировок квартир площадью от 30 до 69,7 кв. м.!
Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или по адресу ул. Стахановская, 52 А. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.
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