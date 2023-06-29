Только в июне: квартиры в ЖК SMART City с горячей скидкой! Поделиться Твитнуть

Уникальное предложение от PAN City Group1!

Только в июне — скидка 4% на КВАРТИРЫ В ЖК SMART City2!

Максимальная скидка может составить до 347 036 рублей при условии заключения договора купли-продажи и полной единовременной оплаты в срок до 29 июня 2023 года включительно, в том числе с использованием ипотечных средств.

ЖК SMART City сдан и активно заполняется новоселами. Успевайте купить квартиры с максимальной выгодой: акция распространяется всего на 5 квартир3!

Это уникальное предложение для тех, кто долго думал и не мог решиться! Сейчас самое время выбрать ее — ту самую квартиру мечты. Вас не оставит равнодушными продуманная приватная территория, уютный двор на стилобате, современные детские и спортивные площадки, просторные дизайнерские холлы и современные скоростные лифты, колясочные в каждом подъезде и подземная автостоянка. Рядом с домом застройщик обустроил новый парк, в шаговой доступности — школы, детские сады, остановки транспорта и вся необходимая инфраструктура.

Для покупки квартиры с максимальной выгодой до 347 036 рублей вам необходимо сделать всего 3 шага:

Забронировать квартиру своей мечты; Совместно с менеджером отдела продаж выбрать удобный инструмент для покупки: наличная оплата;

комфортная ипотека по ставке от 5,4% годовых 4 . Важно: оформление ипотеки займёт от 15 минут, а специалисты отдела продаж PAN City Group бесплатно помогут с одобрением ипотеки в крупнейших банках-партнерах; Подписать договор купли-продажи и внести полную оплату не позднее 29.06.2023 г.

Успевайте выбрать для себя и своей семьи подходящий вариант: в наличии остались одни из самых интересных планировок квартир площадью от 30 до 69,7 кв. м.!

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или по адресу ул. Стахановская, 52 А. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 ЖК «SMART City» — многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС ЖК «SMART City» — многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3 Скидка в размере 4 (четыре) процента от базовой цены по прайсу объекта долевого строительства с учетом коэффициента этажности предоставляется на все квартиры в ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а при условии подписании договора купли-продажи и полной оплаты в срок до 29.06.2023 г. Скидка распространяется в отношении продажи первых 5-ти квартир с даты начала действия акции. Срок проведения акции — с 20 июня 2023 года по 29 июня 2023 года включительно. Максимальный размер скидки 347 036 рублей рассчитан для квартиры №15 площадью 69,7 кв.м.

4 Процентная ставка составляет от 5,4% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита — рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г. Информация актуальна на 20.06.2023г.

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