Награждены победители XXII конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛА Поделиться Твитнуть

Состоялась церемония награждения победителей XXII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», которая дала старт реализации инициатив. Всего в Конкурсе лучшей признана 181 заявка, а грантовый фонд составил 32,1 млн рублей. Самыми юными грантополучателями 2023 года стали ученики Политехнической школы.

В Пермском крае состоялись церемонии награждения победителей XXII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Представители Компании вручили победителям дипломы. Прошедшие церемонии награждений дали старт реализации проектов 2023 года.

Также в этом году Компания подвела итоги реализации инициатив 2022 года в рамках Конкурса социальных и культурных проектов. Авторам лучших реализованных идей вручили символ Конкурса — селенитового медведя.

Всего конкурсной комиссией было рассмотрено 736 заявок, победителем стала 181. В номинации «Духовность и культура» лучшими признаны 108 заявок, 43 — в номинации «Спорт» и 30 — в номинации «Экология».

Основной задачей Конкурса является поддержка инициативы граждан в решении задач своих территорий, для того чтобы сделать жизнь качественнее, интереснее, ярче.

«Благоустройство своей территории, постройка новой игровой или спортивной площадки для детей, реализация научной разработки, воспитание духовных ценностей среди граждан, организация фестиваля — каждый из вас следует за своей мечтой! Но самое главное, что всё это — личные инициативы, и мы благодарны каждому за неравнодушное отношение к своей малой Родине», — отметил Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Указом Президента РФ 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому в рамках номинации «Духовность и культура» особое внимание уделялось проектам, связанным с поддержкой мероприятий, освещающих образовательную деятельность и популяризующих наследие отечественной педагогики. Одними из таких стали проекты учащихся Политехнической школы Глеба Лесюкова и Полины Ведерниковой.

География конкурса расширяется. Сейчас это 40 территорий Пермского края, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

Прикамье является родоначальником Конкурса социальных и культурных проектов среди территорий деятельности ЛУКОЙЛа. Он проходит в регионе с 2002 года. Пермский опыт решения актуальных социальных проблем, проведения спортивных и культурных мероприятий, сохранения и обогащения национальных традиций подхватили другие регионы. Сегодня конкурс проходит в 20 субъектах Российской Федерации.

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