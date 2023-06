«Уралкалий» подписал на ПМЭФ ряд меморандумов о поставках удобрений в Китай Поделиться Твитнуть

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и китайские компании-импортеры удобрений China National Agricultural Means of Production Group Corporation Ltd, Zhejiang AMP Group Co. Ltd, Beifeng Agricultural Production Means Group Co. Ltd, Inner Mongolia Tianyue Huijing Industrial Group Co. Ltd, Suifenhe Guangcheng Economic and Trade Co. Ltd заключили меморандумы о взаимопонимании.

Документы были подписаны председателем Совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрием Осиповым и представителями китайских компаний в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В соответствии с соглашениями стороны выразили намерение закупать и поставлять в Китай в период с 2023 по 2025 годы включительно хлористый калий российского производства, отгрузка которого будет осуществляться железнодорожным транспортом через сухопутные пограничные переходы специализированными вагонами-минераловозами.

Объемы поставок продукции ПАО «Уралкалий» в рамках подписанных соглашений могут составить от 200 000 до 300 000 тонн хлористого калия ежегодно в адрес каждой из компаний-импортеров. Общий объем поставок всем пяти компаниям за три года может составить порядка 3,5 млн тонн.

Дмитрий Осипов, председатель Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

— Для «Уралкалия» Китай уже давно является стратегическим партнером, на долю которого в последние годы приходилось порядка 20% от совокупного объема наших продаж. При этом «Уралкалий» обладает уникальным преимуществом: мы осуществляем поставки своей продукции в Китайскую Народную Республику не только морским, но и железнодорожным транспортом, причем последние ведутся стабильно вне зависимости от сезонных колебаний спроса. Мы приветствуем подписанные соглашения, которые являются продолжением нашего многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами.

