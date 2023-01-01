«Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу Поделиться Твитнуть

Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую «Единая Россия» вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По всем направлениям работа началась ещё до официального утверждения в народной программе.

«По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы — прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объём выполнен на 35%», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах — при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединённой транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтёрской помощи.

«Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов», — сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете — обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

«Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать», — отметила Анна Кузнецова

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» появился раздел, посвящённый развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодёжи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений — гастро-, агро- и экотуризма.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В Прикамье реализация народной программы партии идёт уверенными темпами. За последние годы мы достигли беспрецедентных объёмов газификации: на эти цели до 2030 года выделяется более 24 млрд рублей. Кратно выросло финансирование дорожных работ, в результате число дорог в нормативно состоянии превышает 80%, и этот показатель постоянно растёт. Строятся новые больницы и поликлиники. В стадии строительства прямо сейчас — 15 новых школ, и вскоре будет построено ещё почти столько же. Благоустраиваются общественные пространства. В поселениях края до 2025 года появится около 20 новых домов культуры.

В постоянном режиме работает проект «Партийный десант». Еженедельно депутаты всех уровней от «Единой России», представители местных администраций, активисты-общественники выезжают на объекты в муниципалитетах края. На сегодня совершено более 560 таких выездов, в работе мониторинговых групп задействовано около 2 тыс. человек.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трёхлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.

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