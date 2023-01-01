«Т Плюс» заменит более 0,7 км тепломагистрали на улице Баумана в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети приступили к перекладке участка новой тепломагистрали на ул. Баумана в Индустриальном районе города Перми. Работы проводятся между улицами Светской Армии и 9-го Мая. Всего здесь появится 710 метров теплопровода в современной изоляции для надежного теплоснабжения клиентов в следующем отопительном сезоне.

Ремонтная программа «Т Плюс» сформирована с учётом мероприятий по празднованию 300-летнего юбилея Перми. Будут заменены 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали также появятся на улицах Чкалова, Шахтерская, Запорожская, Котовского, Связистов, в правобережной части Перми — на улицах Сивашской, Маршала Рыбалко, Липатова, а также в микрорайоне Новые Ляды.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания предполагает направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд рублей.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

«Качество летней подготовки определяет стабильное прохождение отопительного сезона. Поэтому мы уделяем максимум внимания мероприятиям в межсезонье, чтобы с приходом холодов в домах горожан надежно подавались тепло и горячая вода. Заранее спланировав свою работу, Пермские тепловые сети уже реализовали работы в центральной части Перми, обеспечив жителям комфортное празднование юбилея города», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Для надежного прохождения отопительного сезона в Перми энергокомпания проверит на прочность 2056 км тепловых сетей, оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов. От функционирования этого оборудования зависит стабильное теплоснабжение жителей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

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