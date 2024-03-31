Квартиры студии — тренд, не выходящий из моды более 100 лет!
Квартира-студия — это квартира, в которой нет межкомнатных перегородок, кроме тех, которые скрывают от посторонних глаз санузел. Обычно это открытое пространство, в котором жилая часть и кухня — едины. Концепция такого жилья возникла сто лет назад в 20-х годах прошлого века в США и быстро стала популярной в Америке и Европе, а потом и в России. Творческая молодежь предпочитала жить и работать в одном помещении — это экономило время, которое тратится в поездки на работу и обратно, и арендную плату.
В России на тот момент квартиры были либо изолированные, либо известные всем коммуналки. Понятие «квартира-студия» появилось в нашей стране примерно в 2000-х годах, и не сразу эти жилые помещения стали популярны. Со временем, покупатели оценили невысокую стоимость и хорошую ликвидность таких квартир, и теперь студии — одна из самых популярных планировок на рынке недвижимости. У квартир-студий есть большое количество преимуществ:
- Высокая ликвидность компактных квартир площадью до 37 кв. м. Студии обычно пользуются большим спросом, т.к. такие квартиры привлекательны в качестве инвестиций из-за демократичного общего бюджета покупки и более быстрых сроков реализации при необходимости. А в случае желания использовать ее как бизнес, студии привлекательнее для арендаторов, чем квартиры с большой площадью.
- Короткие сроки и приемлемый бюджет на отделку и меблировку такой квартиры. В сети множество дизайнерских решений и идей, которые позволяют получить в такой квартире эргономичное пространство, удобное для своих нужд с минимальным количеством вложений.
- Оптимальные расходы на содержание. Чем меньше площадь квартиры, тем меньше сумму Вы платите за ее содержание.
- Простор в помещении. Несмотря на то, что площадь квартиры-студии обычно небольшие, такие квартиры часто выглядят более просторными, чем аналогичные по площади однушки. Все дело в отсутствии стен и перегородок. А если вы используете приемы, которые зрительно могут увеличивать помещение (например, зеркала, многоуровневый потолок, многоуровневое освещение, использование в интерьере светлых оттенков), а также грамотно расставите мебель, ваша квартира будет казаться еще более просторной, чем она есть на самом деле.
- Много естественного света в квартире. Поскольку студия — свободной планировки, в ней чаще всего встречается два окна. В таком помещении всегда будет светло и больше вариантов для расстановки мебели при зонировании пространства, а также всегда есть возможность расширить функционал квартиры за счет обустройства лоджии или балкона под кабинет, лаундж зону или помещение для хранения.
В ЖК «Талисман1» по адресу г. Пермь, ул. Ким, 45 от PAN City Group2 в наличие еще есть квартиры — студии площадью 32,5 и 36,0 м2
Мы разработали привлекательные условия покупки:
- Ипотека от банков-партнерах на льготных условиях по ставке от 4,5%3
- Рассрочка платежа до 31.03.2024 с минимальным размером первоначального взноса от 5%, не требующая подтверждения о трудоустройстве и сумме дохода4
- Зачет вторичным жильем5
- Оплата стоимости квартиры средствами гос. субсидии.
Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, к 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.
Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.
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