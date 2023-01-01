АКЦИЯ «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» от PAN City Group и банка Клюква Поделиться Твитнуть

Девелопер PAN City Group1 и банк АО КБ «Урал ФД» (под брендом «Клюква»)2 запускают совместную Акцию «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» на машино-места в ЖК SMART City на ул. Стахановской 52а3!

При покупке машино-места по ипотеке от «Клюквы» Вы получаете:

1. Льготную процентную ставку по ипотеке2

2. СКИДКУ 5% от стоимости машино-места4

Также, скидку 5% возможно получить при покупке 2 и более мест, оформленных на одного покупателя, либо при единовременной покупке квартиры и машино-места с использованием ипотечного кредита любого банка.

Машино-место в подземном гараже — это:

✓ → надежный вариант вложения денежных средств:

— не требует больших инвестиций на старте.

Стоимость машино- места составляет от 621 775 р. Возможно приобрести по ипотеке банков-партнеров, в том числе АО КБ «Урал ФД» с ежемесячным платежом от 6 650 руб./мес. 2

— пользуйтесь сами или, учитывая, что на 331 квартиру в подземном гараже всего 89 машино-мест, сдайте машино-место в аренду.

✓ → повышение уровня комфорта жизни: ваше место всегда свободно, грамотные условия хранения продлят жизнь вашего автомобиля на более длительный срок, не надо прогревать, чистить от снега и мн. др.

✓ → увеличение привлекательности Вашей квартиры, как объекта продажи в будущем, за счет возможности приобрести у Вас дополнительно машино-место в подземном гараже.

Акция действует до 30.06.2023 г. Количество мест, участвующих в акции, ограничено. Скидки не суммируются.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившееся машино-место можно онлайн на сайте https://morion-smartcity.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 Процентная ставка от 11,5%, первоначальный взнос от 25%, срок до 10 лет, в отношении одного машино-места «семейного типа» стоимостью 621 775 руб., ежемесячный платеж в размере 6 560 р./мес. Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г. Не является публичной офертой. Расчет предоставлен банком на 23.05.2023г.

3 Жилой Комплекс «SMART City», ул. Стахановская, 52а. Застройщик ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». ООО «Пан Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

4 Скидка 5% на машино-места в ЖК SMART City предоставляется покупателям на следующих условия: при покупке машино-места по ипотеке банка АО КБ «Урал ФД; либо при покупке 2 и более машино-мест одним покупателем; либо при единовременной покупке квартиры и машино-места.

Срок проведения акции до 30.06.2023 г. включительно. Количество мест, участвующих в акции, ограничено. Распространяется как на новых, так и на состоявшихся покупателей квартир и машино-мест. Подробная информация размещена на https://morion-smartcity.ru/ . Акции не суммируются.

Реклама. ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Токен ОРД.

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