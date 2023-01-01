«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за возобновление подачи горячей воды после гидравлических испытаний Поделиться Твитнуть

Энергетики Пермских тепловых сетей обращают внимание жителей Перми, что после завершения процесса гидравлических испытаний тепловых сетей обслуживающие организации — УК, ТСЖ (ЖК, ЖСК) — обеспечивают прием теплоносителя в доме для того, чтобы подача горячей воды в квартиры возобновилась. Вопросы о сроках проведения летних ремонтов, отключениях горячей воды и сроках возобновления подачи горячего водоснабжения в первую очередь необходимо адресовать управляющим организациям по телефонам, которые указаны в квитанциях.

Именно УК/ТСЖ являются исполнителями услуги горячего водоснабжения в многоквартирных домах. В случае, если в доме отсутствует горячая вода, жилищная организация обязана предпринять шаги для выяснения причины перебоев и их устранения. Ресурсоснабжающая организация в обязательном порядке заранее сообщает «управдомам» текущий статус теплоснабжения зданий: параметры давления и температуры, причины возможных перебоев, сроки проведения ремонтов и восстановления нормативных параметров. Данная информация от имени УК/ТСЖ сообщается жителям на основании договора между гражданами и жилищными организациями.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК или ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие горячей воды не обязательно может быть вызвано ремонтами на теплосетях, иногда причина — работы внутри дома, которые ведет жилищная организация. «Управдомы» обязаны принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах перерывов/снижения качества коммунальных услуг», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей можно уточнить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.

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