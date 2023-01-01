«Единая Россия» наградила победителей конкурса по обустройству дворовых территорий Поделиться Твитнуть

В Центральном исполкоме партии «Единая Россия» 17 мая в торжественной обстановке наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России». Конкурс проходил с 25 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Он был организован в рамках партийного проекта «Жители МКД» при содействии партпроектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

Как говорят организаторы, цель конкурса — выявление и обнародование лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц России. Всего на конкурс поступило 2425 заявок.

Победителей определяли в трёх номинациях:

Лучшее зимнее мероприятие во дворе — 1227 заявок;

Лучшая зимняя дворовая инфраструктура — 400 заявок;

Лучшее зимнее оформление двора — 798 заявок.

В народном голосовании приняло участие почти 103 тыс. человек. Победителями стали 15 заявок в трех номинациях, дополнительно три заявки признаны победителями народного голосования конкурса и 13 заявок отмечены Жюри и поощрены благодарственными письмами. Победителей конкурса награждали депутаты Госдумы РФ Марат Нуриев, Павел Качкаев и Светлана Разворотнева.

От Пермского края на конкурс поступило около 100 заявок. В числе победителей — двор дома на ул. Уинская, 68 — этот проект занял третье место в номинации «Лучшее зимнее оформление двора».

«Идейным вдохновителем организации катка выступил житель нашего дома, профессиональный тренер по хоккею Михаил Кулешов. У него самого есть дети, и он задумался о том, как задействовать волейбольную площадку в зимнее время. Жители сделали всё самостоятельно: провели субботник, залили его, занимались содержанием, Михаил проводил занятия для ребят. Хотелось бы отметить также нашу инициативную группу — Рустема Мустаева, Ивана Тотмянина, Артёма Познянского, поддержку УК «Ива», ТОС «Ива спортивная» и помощников депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко. Многие дети всего за сезон научились кататься на коньках. Считаем, что волонтерские начинания нашего актива позволили создать для жителей всего микрорайона «Ива Спортивная» инфраструктуру, которой не было в предыдущие годы. Рады, что наши труды не напрасны. Победа во всероссийском конкурсе стала для нас неожиданной, но очень радостной и воодушевляющей новостью!» — говорит председатель совета дома по ул. Уинская, 68 Татьяна Капустина.

Специального упоминания жюри и благодарственного письма организаторов конкурса был удостоен двор дома №22 на ул. 50 лет Октября в селе Гамово Пермского муниципального округа.

«Конкурс и победа в нём — отличный стимул для того, чтобы благоустраивать свои дворы. Денежные награды, которые получают обладатели призовых мест, весьма существенные, их можно также направить на улучшение места проживания. Пусть победить в этот раз нам не удалось, но мы получили опыт, и намерены заявляться на этот конкурс в следующий раз. Очень важно, чтобы сами жители активно принимали участие в голосовании, поддерживали свой проект», — считает председатель совета правления ТСЖ Гамово, 22, депутат Думы Пермского муниципального округа Максим Холкин.

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