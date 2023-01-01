«Т Плюс» напоминает пермякам об осторожности при нахождении вблизи теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры Перми. Это в равной степени относится и к автомобилистам, и к пешеходам.

Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать проведению плановых ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта.

Энергетики напоминают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов, автодорог и тротуаров. Теплоноситель в сети может нагреваться до высоких температур, поэтому горожанам стоит быть максимально внимательными.

Помните, что нельзя наступать на крышки люков, а также открывать люки и залезать внутрь тепловых камер. Также запрещено проходить через парящие лужи — это опасно для жизни. Соблюдая простые правила, вы избежите вероятности нанести вред своему здоровью или получить травму. Родителям стоит еще раз объяснить все эти правила детям, так как именно юные пермяки зачастую игнорируют важные требования.

Тема безопасности тепла имеет высокую актуальность в ходе подготовки к отопительному сезону, считает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев. «Главная ценность — это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя, и выполняйте все требования техники безопасности. Помните, что дома вас ждут родные и близкие. Будьте осторожны возле теплосетей!» — отметил он.

О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

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