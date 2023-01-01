Предприятия «Уралхима» победили в конкурсе санитарно-бытовых условий химической отрасли Прикамья Поделиться Твитнуть

Филиалы «Азот» и «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» заняли первое место в ежегодном смотре-конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшее санитарно-бытовое обслуживание работников.

От филиала «Азот» в конкурсе принимал участие отдел технического контроля, от филиала «ПМУ» — цех по производству аммиака.

Санитарно-бытовые условия сотрудников химических предприятий Пермского края оценивала комиссия, состоящая из представителей профсоюзов этих производств. Эксперты осматривали комнаты приема пищи, душевые, раздевалки, проверяли наличие необходимой бытовой техники. Главные критерии оценки: соблюдение нормативов санитарного законодательства, требований пожарной безопасности и охраны труда.

В 2023 году организаторы впервые отказались от разделения участников на группы в зависимости от численности сотрудников и применили деление по видам экономической деятельности. Филиалы «Азот» и «ПМУ» оказались в одной категории.

Лада Накохова, юрисконсульт Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза, главный технический инспектор труда Росхимпрофсоюза по Пермскому краю:

— В нашей практике мы впервые присудили два первых места, потому что выделить одного победителя было просто невозможно. Тем более, победу разделили филиалы одной компании. Отрадно, что «Уралхим» осознает значимость создания достойных условий труда для своих сотрудников. Не просто соблюдает необходимые нормы, а делает это с любовью и душой. Используются качественные материалы, особое внимание уделяется внешнему виду помещений, чтобы людям было приятно и комфортно находиться на работе.

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