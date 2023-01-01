Российские химики подвели итоги спустя год работы в условиях неопределенности Поделиться Твитнуть

Более 160 представителей ведущих химических компаний, поставщиков технологий и оборудования обсудили подходы к реализации инвестиционных проектов в новых условиях на конференции «Лидеры России и стран СНГ: Газ и химия 2023», которая состоялась 18-19 апреля в Санкт-Петербурге. Партнерами мероприятия выступили компания «Еврохим» и «Метафракс Групп», организатор — Energy Leader.

В приветственном обращении к участникам конференции председатель совета директоров «Метафракс Групп» Армен Гарслян отметил, что встреча представителей газовой и химической промышленности крайне важна, актуальна и своевременна, поскольку спустя год работы в условиях неопределенности был сформирован опыт преодоления компаниями сложных вызовов.

«Теперь пришло время аккумулировать этот опыт и совместно сформулировать предложения, направленные на сохранение и развитие рынка», — подчеркнул Армен Гарслян.

«Главной проблемой, с которой столкнулись российские химические и нефтегазовые компании после ухода западных компаний стало отсутствие привычного современного оборудования и надежных лицензиаров внутри России для будущих инвестиционных проектов», — подчеркнул во время своего выступления директор по стратегии и инвестициям «Метафракс Групп» Левон Гарслян. Основным путем выхода из сложившейся ситуации эксперты видят в развитии отечественных НИОКР и расширении сотрудничества с компаниями из «дружественных стран».

Новейшие наработки в области производства аммиака и метанола, а также их производных представили отечественные компании: ГИАП, Красцветмет, Газпромнефть НТЦ, Газпромнефть — Промышленные инновации, ТопТех, ИТЦ «Химазот-СПб», ПроТех Инжиниринг, Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, ОРГНЕФТЕХИМ ХОЛДИНГ, ИЭС ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ, ТОЛЬЯТТИАЗОТ, НИУИФ, а также китайские компании SINOPEC ENGINEERING GROUP и NINGBO FAREAST-TECH CATALYST ENGINEERING.

Большое внимание на конференции было уделено вопросам катализаторов и их сервиса. С докладами выступили: ХЭХУА ГРУПП, ЭКОСТРИМ, ГЛПК ИНЖИНИРИНГ и НИУИФ.

Ноу-хау в области оборудования для производства химической продукции, позволяющие значительно повысить эффективность процессов, были представлены во время сессий и выставки компаниями: ЭНТЕХМАШ, ЭЛМА-АСТЕРИОН, ИСКРА-Р, HEURTEY PETROCHEM RUS, TECHNIQUE LLC, РОСАТОМ-ТВЭЛ ТУРБОРЕФ ИНЖИНИРИНГ, АНОД-ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЦЕНТР, СТРОНГ, CHEMEQUIP INDUSTRIES. Во время конференции состоялось 2 технических визита: производство по выпуску и модернизации компрессоров ЭНТЕХМАШ и на завод по изготовлению насосного и перемешивающего оборудования для работы с корозионно-активными жидкостями ЭЛМА-АСТЕРИОН.

Следующая конференция «Лидеры России и стран СНГ: Газ и химия» запланирована на весну 2024 года.

Реклама. АО "Метафракс Кемикалс". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.