Компания «Уралкалий» вошла в ТОП-50 рэнкинга компаний по переходу на зеленую энергию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало первый рэнкинг «Toп-50 энергия» (https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/green_energy/2023/) российских нефинансовых компаний, проявляющих наибольшее внимание к зеленому энергопереходу. Это второй выпуск из серии тематических рэнкингов российского бизнеса, посвященных различным аспектам деятельности отечественных корпораций в сфере устойчивого развития.

Компания «Уралкалий» набрала в рэнкинге 100 баллов и заняла общее 10 место, опередив всех других производителей агрохимической продукции. Еще один производитель минеральных удобрений — компания «Уралхим» — стала 39-ой. Лидером рэнкинга оказалась золотодобывающая компания «Полюс».

Рэнкинг был составлен на основе проведенной экспертами агентства оценки политик, отчетности и показателей эффективности перечисленных компаний в областях «использование энергии» и «возобновляемая энергия». Оценка проводилась в соответствии с открытой методикой. В список отобраны лучшие из 160 российских компаний, за исключением представителей банковско-финансового сектора.

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