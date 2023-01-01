«Уралхим» подарил Перми 300 кедров Поделиться Твитнуть

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — региону» филиал «ПМУ» оказал спонсорскую помощь в приобретении 300 саженцев сибирского кедра для высадки в городском лесу Перми, а также предоставил удобрение для этого.

В акции по восстановлению участка Черняевского леса, пострадавшего несколько лет назад от пожара, приняли участие 30 волонтеров: активисты молодежного движения филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим», а также школьный отряд «Медведи» из подшефной предприятию пермской школы №132. Оператором проекта выступил благотворительный экологический фонд «Урал Обитаемый».

Кирилл Адамович, аппаратчик цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Чистый воздух нужен всем. Я рад принимать участие в таком благородном деле, как озеленение нашего города. Черняевский лес — любимое место отдыха пермяков, поэтому мы с удовольствием вносим вклад в его восстановление.

О правилах посадки пятилетних саженцев сибирского кедра с закрытой корневой системой волонтерам рассказал лесничий Черняевского леса Вадим Саначев. «Сибирский кедр — это ценная порода, которую мы сегодня высаживаем для повышения биоразнообразия Черняевского леса. Можно сказать, что участок, пострадавший от пожара, будет не просто восстановлен, а обогащен. Особая благодарность «Уралхиму» за предоставленные удобрения: подкормка точно улучшит приживаемость саженцев», — отметил он.

Лесничий получил консультацию об использовании удобрения «Нитроаммофоска 22:7:12» при посадке хвойных культур от агрономической службы компании «Уралхим».

Ксения Белоусова, руководитель агрономической службы АО «ОХК «Уралхим»:

— Выбор пал именно на это удобрение, так как оно содержит в своем составе необходимые макро- и мезоэлементы для лучшей приживаемости саженцев. Высокое содержание азота даст быстрый старт роста молодым кедрам. Насаждения будут лесными, регулярной подкормки в будущем не предусматривается, поэтому дозы вносим умеренные — по 50 граммов под каждое растение.

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