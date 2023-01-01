Член совета директоров «Метафракса» Алексей Чикунов награжден медалью Лесгафта Поделиться Твитнуть

На всероссийском Фестивале хоккея 2023 года в Сочи перед началом финального матча члену Совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Алексею Чикунову была вручена медаль Петра Лесгафта. Ведомственная награда присуждена топ-менеджеру «Метафракс Групп» за большой личный вклад в развитие в России детского хоккея.

Алексей Чикунов в течение многих лет ведет активную общественную деятельность, является президентом Федерации хоккея Пермского края и вице-президентом Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба». При его непосредственном участии были разработаны и внедрены новые форматы работы и новые виды соревнований в рамках всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», создана программа развития хоккея на территории Пермского края, в том числе инфраструктуры. В регионе строятся новые спортивные сооружения для хоккеистов, выросло число детей, занимающихся хоккеем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.