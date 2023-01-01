«Азот» провел серию мероприятий ко Дню Победы Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялись тематические мероприятия в честь Дня Победы.

4 мая у Мемориала погибшим азотчикам прошел традиционный митинг. На нем память заводчан, не вернувшихся с полей Великой Отечественной, почтили ветераны труда, работники филиала «Азот», представители городской администрации и военного комиссариата.

Активисты молодежного совета предприятия «Лига лидеров» раздали на проходных предприятия и на торжественном митинге символические георгиевские ленты. Накануне Дня Победы помогли ветеранам по хозяйству, на приусадебных участках, провели уборку в домах, вымыли окна.

Депутаты Березниковской городской Думы­­ — сотрудники «Азота» поздравили ветеранов войны, блокадников, узников концлагерей и тружеников тыла, проживающих в их округах. Более 60 человек до конца мая получат памятные подарки.

В ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» прошел традиционный огонек для ветеранов предприятия. На торжественном мероприятии присутствовали руководители предприятия.

9 мая сотрудники и ветераны филиала «Азот» торжественно возложили цветы у Мемориала Победы. Далее на площади перед ДК им. Ленина прошла творческая программа для горожан «Победный май». Гости приняли участие в квестах, мастер-классах, спортивных играх, посетили спектакль театральной школы «Росинка» — «Веселый ветер».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В эти майские дни мы всегда вспоминаем подвиг советского солдата, самоотверженную работу тружеников тыла и тех, кому выпало в детстве познать все тяготы войны. Гордимся, что среди работников завода — три Героя Советского Союза: Алексей Вавилин, Петр Орехов и Василий Хитрин. Их имена увековечены на нашем Мемориале и каждый день напоминают нам о великом подвиге всего народа. Почти две тысячи азотчиков ушли с завода на фронт, а те, кто остался, работал с максимальной отдачей, внося свой вклад в победу над врагом. Все меньше среди нас свидетелей тех страшных дней. И поэтому так важно хранить память о героях.

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