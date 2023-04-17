Машино-места: брать или не брать?
Сегодня невозможно представить новостройку без паркинга, особенно в большом городе. Все чаще мы замечаем тренд на дворы и придомовую территорию, свободные от транспорта. Для современных новостроек в центре города наличие паркинга, безусловно, обязательно, причем вне зависимости от сегмента. При этом количество машино-мест определяется классом проекта, количеством запроектированных квартир и квартирографией, а также диктуется определенными градостроительными нормами.
Как утверждают эксперты, большинство девелоперов предпочитает строить подземные паркинги. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать прилегающее к жилому комплексу пространство и организовать сквер, парк, зону отдыха, построить объект социальной или коммерческой инфраструктуры. Наземный паркинг это пространство «съедает», снижая ликвидность проекта.
Побудительных мотивов к покупке места в паркинге у покупателей несколько. Конечно, куда приятнее и спокойнее, когда машина в тепле и под охраной, особенно в свете разговоров последнего времени об угонах и разборках авто на запчасти и «комплектующие». Машино-место в подземном гараже за последние годы стало не роскошью, а одним из критериев комфортной жизни человека. Это экономия времени и нервов в поиске парковки, это чистая обувь и, как следствие, чистый салон авто, это всегда готовый к поездке теплый автомобиль, это, когда с пакетами с парковки — сразу в лифт! Кроме того, становится все сложнее найти место около дома, и, наконец, к решению обзавестись машино-местом подводит и концепция «двор без машин», которая делает невозможным «приткнуть» автомобиль куда-нибудь к краю детской площадки. Конечно, выгоднее приобретать машино-места на начальных этапах строительства, потому что по мере строительства и сдачи дома в эксплуатацию цена паркинга растет. Часто покупатели совмещают покупки — одновременно приобретают и квартиру, и машино-место. Это снижает общую сумму сделки, так как в большинстве случаев застройщик предлагает покупателю скидку при подобных единовременных покупках.
Так поступил Застройщик PAN City Group2 в подземном паркинге ЖК «SMART City»1, объявив о старте акции «При покупке квартиры — машино-место со скидкой 5%»3! Аналогичная скидка 5% предоставляется покупателю при покупке двух и более машино-мест.
Таким образом, сейчас можно приобрести семейное машино-место по цене от 654,5 тыс. руб., а машино-место категории «стандарт» — от 750 до 950 тыс. руб.
Не все знают, что машино-место можно приобрести в ИПОТЕКУ4 по ставке от 10,4% с первоначальным взносом от 15% — таким образом, можно получить машино-место всего за 5,8 тыс. руб. в месяц!
Представьте, что каждое утро вы минуете непогоду, просто спустившись на лифте на парковку5, не будете тратить время на прогрев двигателя или очистку машины от снега и наледи, а также избавите себя от ежевечернего поиска свободного парковочного места.
Успеть забронировать и приобрести квартиру с машино-местом можно по телефону отдела продаж 207-17-07.
Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.
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