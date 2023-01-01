Заканчиваются путевки в лучшие летние лагеря Пик бронирований летнего отдыха для детей традиционно приходится на апрель и май Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Многие организаторы смен в детских летних лагерях отмечают, что сезон брони путевок входит в горячую стадию.

Пик активности родителей, желающих устроить ребенку незабываемый отдых в теплое время года, по традиции, приходится на апрель и май. Именно в этот период стоит позаботиться о бронировании путевок. Чем ближе начало лета, тем меньше мест остается в самых лучших лагерях, однако приобрести путевку в понравившийся лагерь все еще реально.

Чтобы не упустить момент, в ближайшие недели родителям предстоит решить ряд важных вопросов: какое направление выбрать, какая тематика смены больше понравится ребенку, где для него будут созданы самые подходящие условия и многое другое. Не стоит забывать и об оформлении необходимых документов.

Значительную помощь в организации идеального детского отдыха готовы оказать опытные специалисты сервиса vlagere.ru — причем абсолютно бесплатно! Они сумеют быстро подобрать лучший вариант из более 2800 лагерей в 50+ странах мира и забронировать его с максимально возможной скидкой на сайте. На портале вы также сможете ознакомиться с реальными отзывами детей и родителей, уже побывавших в детских лагерях.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.