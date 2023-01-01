Банк «Клюква» вошел в рейтинг «Лучших кредитов наличными» по версии «Выбери.ру» Поделиться Твитнуть

По расчетам калькулятора «Выберу.ру», в апреле 2023 года кредит «Наличными» от Клюквы занял 3 место в рейтинге финансовых предложений для пенсионеров среди банков ТОП 51-100. Аналитический департамент «Выберу.ру» (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. «При составлении рейтинга весомыми переменными для нас являлись размер процентной ставки и полная стоимость кредита. В расчет включались сумма ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок», - отмечают в «Выберу.ру».

Весь рейтинг доступен по ссылке: https://www.vbr.ru/banki/kredity/podbor/best-cash-credits-pensions-top-51-100-april-2023

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

Реклама. АО "Урал ФД". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.