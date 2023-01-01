Как выбрать браслет и как правильно его носить Поделиться Твитнуть

Все браслеты делятся на два вида. Жёсткие — выполняются из драгоценных и недрагоценных металлов. Самый популярный вариант — золотой браслет в золоте 585 пробы. Такие модели плотно сидят на запястье, прочны и долговечны. Бывают в форме незамкнутого кольца, змейки, обода без застежки. Мягкие — изготавливаются как из бусин, кожи или ткани, так и из золота или серебра. К таким относятся мегапопулярные модели-цепочки: изящные тонкие, с различными плетениями или роскошные широкие. Цепочка может быть декорирована подвесками, в том числе снимаемыми.

Чтобы выбрать подходящий размер изделия, нужно измерить объем запястья. Сделать это можно с помощью обычной сантиметровой ленты. Стандартные размеры женских моделей — от 17 до 19 см, мужских — от 19 до 21 см. Именно в таких размерах изготавливается большинство браслетов на ювелирном рынке. Но если у вас слишком тонкие или, наоборот, крупные запястья, возможно, придется покупать украшение на заказ.

В целом, правильно подобранный по размеру браслету — залог того, что вы будете носить украшение с удовольствием и оно не вызовет дискомфорта, так как не будет сползать с руки или, наоборот, слишком плотно облегать.

Есть несколько простых правил, которые помогут вам правильно носить браслет и наслаждаться его красотой долгие годы: Не надевайте украшение на смазанное кремом запястье, чтобы избежать контакта между ним и кремом. Иначе могут возникнуть проблемы: раздражение кожи, аллергические реакции. Всё зависит от состава конкретного изделия и косметического средства. Максимально обезопасить себя можно, если выбирать украшение из золота 585 или 750 пробы — это гипоаллергенные сплавы.

Регулярно чистите изделие с учетом особенностей ухода за материалом, из которого оно изготовлено.

Храните браслет отдельно от других украшений. В этом случае меньше риск случайных повреждений аксессуара.

Подходящий браслет поможет дополнить ваш образ и сделать его уникальным. Не забывайте про правильный уход за аксессуаром, и он прослужит вам долгие годы.

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