PAN City Group 30+1 Поделиться Твитнуть

Уважаемые коллеги, партнеры и клиенты!

21 апреля 2023 года PAN City Group отмечает своё 31-летие.

Вот уже 31 год мы успешно работаем на строительном рынке региона и за его пределами, стремимся к постоянному развитию, начав свою историю с небольшого агентства недвижимости.

За плечами 31 год — время профессионализма и неиссякаемой энергии. Успешные годы работы и огромный опыт реализованных проектов — наш надёжный фундамент для будущего развития.

В 2022 году завершили строительство и сдали уникальный в своем роде жилой комплекс SMART City в Перми (ул. Стахановская, 52а) рядом с технопарком Morion Digital. В активной строительной фазе находится жилой комплекс «Талисман» 1 в Мотовилихе (ул. КИМ, 45). Продолжается проектирование новых жилых комплексов в Перми.

в Мотовилихе (ул. КИМ, 45). Продолжается проектирование новых жилых комплексов в Перми. Одним из крупных проектов PAN City Group в сотрудничестве с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Администрацией г. Перми стала установка цифровых остановочных комплексов. С учетом передовых практик, собранных по всей России, разработан уникальный для Перми модульный долговечный современный цифровой остановочный комплекс. На данный момент завершился монтаж 28 цифровых остановочных комплексов в центральной части города Перми. До конца 2023 года планируется установка еще 27 остановок в городе.

В партнерстве с ЭР-Телеком Холдинг и технопарком Morion Digital PAN City Group продолжает масштабирование опыта создания технопарка на площадке в г. Саратов, где со временем сформируется новая цифровая среда и городская точка притяжения.

Продолжается редевелопмент объекта культурного наследия регионального значения «Здание Управления городского телефона и телеграфа» в г. Санкт-Петербург в современное, гибкое и функциональное офисное пространство с сохранением исторической ценности.

Команда PAN City Group уверенно смотрит в будущее. У компании много амбициозных планов, осуществление которых призвано изменить к лучшему как жизнь обычных горожан, так и деятельность многих представителей бизнеса.

На протяжении 31 года PAN City Group остаётся верна своим традициям и продолжает создавать объекты с заботой о бизнесе, с любовью к будущим новосёлам, вкладывая в них весь накопленный опыт, знания и профессионализм. Менять жизнь людей к лучшему, уделять внимание деталям, создавать пространство для счастливого будущего — вот принципы, которым компания следует в своей ежедневной работе.

Мы искренне признательны нашим клиентам и партнерам, дарящим бесценные эмоции в моменты самых важных событий в жизни — образования новых семей или расширения компетенций в бизнесе. Спасибо за ваше многолетнее доверие, которое вдохновляет нас и даёт мощный стимул совершенствоваться!

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

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