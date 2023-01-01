«Т Плюс» заменит 22 км теплосетей в Перми в рамках ремонтной программы 2023 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский филиал «Т Плюс» продолжает подготовку к следующему отопительному сезону в Перми. Перекладка теплосетей уже ведется на улицах Кабельщиков, 1905 года, Связистов, Васильева и в микрорайоне Новые Ляды.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания предполагает направить 3,7 млрд руб. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд руб. При работах «Т Плюс» ответственно относится к соблюдению принципов охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Ремонтная программа «Т Плюс» сформирована с учётом мероприятий по празднованию 300-летнего юбилея Перми. Будут заменены 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали также появятся на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, в правобережной части Перми — на улицах Сивашской, Маршала Рыбалко и др.

Для надежного прохождения отопительного сезона в Перми энергокомпания проверит на прочность 2056 км тепловых сетей, оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов. От функционирования этого оборудования зависит стабильное теплоснабжение жителей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

«Качество летней подготовки определяет стабильное прохождение отопительного сезона. Поэтому мы уделяем максимум внимания мероприятиям в межсезонье, чтобы с приходом холодов в домах горожан надежно подавались тепло и горячая вода. Заранее спланировав свою работу, Пермские тепловые сети уже реализовали работы в центральной части Перми, обеспечив жителям комфортное празднование юбилея города», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.





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