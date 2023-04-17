Акция: скидка на машино-места в ЖК «SMART City» Поделиться Твитнуть

Одним из основных отличий дома «эконом» класса от класса «комфорт» является наличие подземного паркинга. Машино-место в подземном гараже за последние годы стало не роскошью, а одним из критериев комфортной жизни человека. Это экономия времени и нервов в поиске парковки, это чистая обувь и как следствие чистый салон авто, это всегда готовый к поездке теплый автомобиль, это когда с пакетами с парковки — сразу в лифт!

В завершении продаж машино-мест в подземном паркинге ЖК «SMART City»1 Застройщик PAN City Group2 объявляет о старте акции «При покупке квартиры — машино-место со скидкой 5%»3! Аналогичная скидка 5% предоставляется покупателю при покупке двух и более машино-мест.

Таким образом, сейчас вы можете приобрести семейное машино-место по цене от 621,7 тыс. руб., а машино-место категории «стандарт» — от 712,5 до 902,5 тыс. руб.

Не все знают, что машино-место можно приобрести в ИПОТЕКУ4 по ставке от 10,4% с первоначальным взносом от 15% — таким образом, вы получаете машино-место всего за 5,8 тыс. руб. в месяц!

Представьте, что каждое утро вы минуете непогоду, просто спустившись на лифте на парковку5, не будете тратить время на прогрев двигателя или очистку машины от снега и наледи, а также избавите себя от ежевечернего поиска свободного парковочного места. Позаботьтесь заранее о своем комфорте и безопасности вашего автомобиля! Спешите! Количество машиномест ограничено!

Успейте выгодно забронировать и приобрести квартиру с машино-местом, а персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «SMART City» — многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3 Скидка 5% на машино-места в ЖК SMART City предоставляется при покупке 2 мест и более в 1 руки либо при единовременной покупке квартиры и машино-места. Срок проведения акции — с 17.04.2023 по 30.06.2023 г. Количество мест, участвующих в акции ограничено.

Подробная информация размещена на https://morion-smartcity.ru/

4 Ипотека предоставляется на покупку машино-места путем заключения договора купли-продажи. Процентная ставка при покупке машино-места в готовом доме составляет 10,4% для участников зарплатного проекта Банка ДОМ.РФ и 10,6% годовых для остальных клиентов. Первоначальный взнос от 15%, сумма кредита от 300 000 рублей до 2 000 000 руб. (для регионов), срок кредитования от 3 до 30 лет. Сумма ежемесячного платежа 5809,41 рублей рассчитана для семейного машино-места стоимостью 654 500 рублей с учетом скидки 5% при покупке в ипотеку под 10,4% годовых при первоначальном взносе 15% (93 266,25 рублей) на 15 лет.

5Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение Автостоянки ЖК «SMART City» на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома, отм. -0,900. Выход из помещения автостоянки ЖК «SMART City» на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале, отм. -3,950, осуществляется на улицу.

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