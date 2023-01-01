С начала 2023 связисты «Ростелекома» построили уже более 300 км оптики В юбилейный для Перми год эта работа продолжится Поделиться Твитнуть

«Ростелеком» в Перми показал один день работы инсталлятора. Алексей Рачёв уже более 10 лет работает в компании инсталляторам. Он подключает людям интернет и другие телеком-услуги. За это время Алексей обеспечил доступом к глобальной сети около 50 000 абонентов. Больше всего в профессии ему нравится удобный график и общение с клиентами.

Его рабочий день начинается с получения заявок. Ежедневно Алексей обрабатывает более 10 сообщений, а затем выезжает к клиентам. Подключение происходит по современной технологии «оптика в квартиру». Преимущество её в том, что монтаж оборудования начинается с закладки фундамента. Кабель тянут до квартиры, и не нужно портить ремонт, протягивая провод. В итоге жители получают высокоскоростной интернет до 300 Мбит/с при заезде в дом.

Алексей Рачев, специалист пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Работа всегда держит в тонусе, ведь все случаи разные. Приходится включать смекалку, чтобы понять, как проложить аккуратно кабель и разместить оборудование. Инсталлятор должен уметь технологически грамотно проводить монтажные работы на частной территории абонента, демонстрировать качество предоставляемых услуг и объяснять, как ими пользоваться.

Ежегодно специалисты компании «Ростелеком» строят новые и модернизируют существующие каналы связи. Только в 2022-м связисты смонтировали более 3 000 километров оптических линий. В юбилейный для Перми год эта работа продолжится. С начала 2023 связисты построили уже более 300 км оптики.

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