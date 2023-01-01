На «Азоте» выбрали лучшего машиниста насосных установок Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялся конкурс профессионального мастерства среди машинистов насосных установок. В соревновании приняли участие 15 специалистов из разных подразделений.

Конкурс состоял из трех этапов. Первый — теоретический. 45 вопросов по охране труда и спецкурсу по профессии «машинист насосных установок». Второй — практический. С помощью VR-технологий необходимо было запустить насос в работу. Третий — отыскать ошибку в сложной технологической схеме. После каждого задания лучшие конкурсанты проходили на следующий этап. В результате победила Алена Ярмолюк, машинист насосных установок цеха нитрит-нитратных солей (ННС). Она трудится в этой должности 1,5 года и уже стала одной из лучших.

Алена Ярмолюк, машинист насосных установок цеха ННС филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Спасибо компании за возможность участия в конкурсе. Победа придала мне уверенности. Наш коллектив работает как единый механизм, поэтому очень важно не допускать ошибок и избегать рисков, чтобы не подвести команду и достичь хорошего результата.

Конкурсы профмастерства проходят в филиале «Азот» ежегодно по разным профессиям. К примеру, в 2022 году лучших определяли по рабочим местам — лаборант химического анализа и оператор дистанционного пульта управления в производстве аммиака. Конкурс среди машинистов насосных установок стал первым в череде профессиональных состязаний в 2023 году.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Такие конкурсы мотивируют людей, особенно молодое поколение, развиваться, узнавать новое, повышать эрудицию. Постоянное личностное и профессиональное развитие делает каждого специалиста более эффективным и ценным.

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