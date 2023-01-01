Елена Синица
В кинотеатре ТРЦ «Планета» будут показывать театральные постановки
В апреле будет возможность посмотреть оперу «Севильский цирюльник»
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В кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Планета» покажут театральные постановки. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
Зрителям покажут записи театральных постановок и музыкальных концертов со всего мира. Так, например, в апреле можно будет посмотреть оперу «Севильский цирюльник», балет «Лебединое озеро».
«Синема Парк» расположен на 2 этаже ТРЦ «Планета».
Ранее мы сообщали, что владелец пермских кинозалов Александр Флегинский и сеть «Синема Парк» заключили мировое соглашение по делу о взыскании задолженности за аренду помещений в кинотеатре «Кристалл».
Напомним, помещениями кинотеатров в «Кристалле» и «Колизее Синема» владеет ГК «Панорама» Александра Флегинского. Их у «Панорамы» арендовала сеть «Синема Парк». Недавно договоры аренды были расторгнуты, а кинотеатры закрыты.
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