Пермские тепловые сети активно применяют новые гидравлические станции Поделиться Твитнуть

Энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» представили новую спецтехнику на городском смотре сил гражданской обороны. В 2023 году в энергокомпании приобретены мобильные автономные гидравлические станции. С помощью этого оборудования проводится ремонт и обслуживание теплопроводов.

Одна гидравлическая станция оснащена двумя насосами для откачки воды, нагнетателем давления для проведения «опрессовок» тепловых сетей, двумя вентиляторами для просушки мест ремонта, отбойным молотком и дисковой шлифовальной машиной-«болгаркой». Оборудование российского производства полностью автономное, работает на бензиновом двигателе, и может применяться на объектах любой сложности.

«Теплоснабжающая компания постоянно повышает уровень технического оснащения персонала. От этого напрямую зависит оперативность проведения диагностики и ремонтов теплопроводов. В круглосуточном режиме энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы в дома пермяков стабильно подавались отопление и горячая вода», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 867 социально-культурных объектов и более 5,3 тыс. жилых домов в Перми. Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей жители могут получить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.





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