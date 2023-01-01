Сотрудники филиала «ПМУ» стали экспертами Чемпионата «Профессионалы» Поделиться Твитнуть

Эксперты филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» выявили победителей краевого этапа Чемпионата высоких технологий и профессионального мастерства «Профессионалы». Конкурс проходил в Перми с 28 по 30 марта 2023 года на базе Краевого индустриального техникума имени В.П. Сухарева (КИТ).

Независимыми экспертами Чемпионата выступили трое сотрудников филиала «ПМУ». Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха КИПиА Сергей Айтаков оценивал работы по компетенциям «Метрология и КИП». Инженер-электроник цеха КИПиА Евгений Ельшин выступил экспертом в компетенции «Электроника». Навыки и знания юных специалистов в компетенции «Лабораторный химический анализ» оценивала лаборант химического анализа ПЛ-ОТК Ольга Медведева.

Евгений Ельшин, инженер-электроник цеха КИПиА филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— В компетенции «Электроника» студентам необходимо было решить ряд сложных задач. Например, доработать схему шахтерского фонаря так, чтобы при резком падении включалась сигнализация, или найти ошибки в схеме на предложенной плате. Участникам также необходимо было смоделировать на компьютере часть схемы фонарика из первого задания. Для успешного решения всех этих задач студентам нужно обладать уникальными знаниями, превышающими базовый уровень их учебных курсов. Для выявления таких вовлеченных в профессию учеников с уникальными знаниями и проводится этот конкурс.

Чемпионат включал три модуля с заданиями, которые студенты прошли за три дня. Еще один день отводился экспертам для проверки результатов и выявления победителя. По направлениям, которые оценивали эксперты «ПМУ», лучшими стали: Денис Голев («Метрология и КИП»), Агата Басина («Лабораторный химический анализ»), Александр Волегов («Электроника»). Следующая ступень для победителей и призеров — отборочный этап Национального чемпионата, который состоится в Санкт-Петербурге.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Чемпионат «Профессионалы» имеет огромное значение не только для популяризации рабочих профессий среди молодежи. Здесь работодатели могут оценить текущий уровень подготовки специалистов в профильных учебных заведениях и даже присмотреть будущих работников по ключевым специальностям. Для молодого специалиста опыт участия в таком конкурсе, а тем более призовое место или победа — это хороший плюс при трудоустройстве на нашем предприятии.

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