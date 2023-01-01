С начала СВО «Единая Россия» отправила более 20 тысяч тонн гуманитарных грузов и спецтехники Поделиться Твитнуть

С первых дней спецоперации региональные отделения «Единой России» объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе — на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— С начала СВО партия развернула 49 пунктов сбора гуманитарной помощи, а с октября прошлого года по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина партия начала сбор предметов первой необходимости для мобилизованных земляков. В результате только за 2022 год было сформировано и отправлено 16 гуманитарных конвоев — это более 700 тонн гуманитарного груза.

Получаем актуальную информацию о том, каких вещей и оборудования не хватает нашим бойцам, и стремимся закрыть эти потребности совместно с депутатами, советом сторонников «Единой России», предпринимателями региона. Помимо необходимых предметов, для передачи бойцам СВО были закуплены и отправлены автомобиль «УАЗ», квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы и другое дорогостоящее оборудование.

Также по распоряжению главы региона во всех муниципалитетах созданы центры поддержки семей военнослужащих «Помощь здесь». В каждый из таких центров вошел представитель партии «Единая Россия».

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