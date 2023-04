Банк «Урал ФД» подключился к системе трансграничных платежей CIPS Поделиться Твитнуть

C 23 марта банк «Урал ФД» подключен к системе CIPS в качестве косвенного участника через BANK OF CHINA LTD.

Подключение к китайской системе трансграничных платежей позволяет банку ускорить обработку платежей в юанях, снизить комплаенс-нагрузку, сократить комиссионные издержки. Для клиентов, в свою очередь, при расчетах в юанях с партнерами и контрагентами сократится время прохождения платежей.

Напомним, что пермский банк еще в 2012 году заключил договор с BANK OF CHINA (RUSSIA), что позволило «Урал ФД» в условиях введенных на трансграничные переводы ограничений максимально оперативно предложить своим клиентам прямые расчеты в юанях.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

Реклама. АО "Урал ФД". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.