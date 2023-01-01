ЛУКОЙЛ подписал соглашение о сотрудничестве с 25 территориями Пермского края Только за последние пять лет было построено, отремонтировано и реконструировано свыше 250 объектов Поделиться Твитнуть

В рамках взаимодействия Группы организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае были подписаны традиционные Соглашения о сотрудничестве с 25 муниципальными образованиями региона.

За год на реализацию Соглашений о социальном инвестировании и сотрудничестве с Пермским краем компания направила 1,3 млрд руб. Были построены, реконструированы, отремонтированы и оборудованы 44 объекта образования, культуры, искусства и спорта.

ЛУКОЙЛ как один из ключевых партнёров Прикамья также поддержал проекты, посвящённые 300-летию Перми. Это строительство новой сцены ТЮЗа и театрального квартала, нового корпуса для семейного центра «Марьюшка», двух новых общежитий для Пермского Политеха, изготовление и установка восьми въездных стел в регион.

В 2023 году, помимо «традиционных» обязательств, которые прописаны в ежегодных Соглашениях, компания определила ещё несколько основных этапов взаимодействия с территориями. Появятся «Станции здоровья», универсальные детские игровые и спортивные площадки, в медицинских учреждениях — новая оргтехника, а в учреждениях образования и культуры — новое оборудование.

Формат подписания Соглашений между ЛУКОЙЛом и главами муниципалитетов Прикамья был внедрён в 2002 году. Более чем за двадцать лет этот документ стал символом стабильности, надёжности и уверенности в завтрашнем дне.

Компания взаимодействует с муниципалитетами не только в рамках Соглашений. Ежегодно ЛУКОЙЛ проводит Конкурс социальных и культурных проектов, конкурс журналистских материалов «Чёрное золото Прикамья», а также «Марафон добрых дел», в рамках которого проходит более 200 благотворительных мероприятий.

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