10 причин купить квартиру в ЖК «Талисман»
Весна — время перемен к лучшему! Кто-то делает новую стрижку, а кто-то решается на более глобальные изменения. Например, на новое жилье!
Не так просто сориентироваться в многообразии предложений от застройщиков. Что самое важное при покупке квартиры в новостройке, на что следует обратить внимание? Рассмотрим очевидные преимущества покупки квартиры в новом доме на примере жилого комплекса «Талисман1» на КИМ, 45 от девелопера PAN City Group2.
1. Современная планировка. В ЖК Талисман представлено более 30 планировочных решений, которые подстраиваются под сценарии жизни самых разных семей. Среди квартир любой покупатель найдет для себя идеальную: это не только классические квартиры и студии, но и большие четырёх- и пятикомнатные квартиры, а также квартиры с просторной ванной комнатой с полноценным окном и квартиры с двумя лоджиями.
2. Комфорт и безопасность. Светлые просторные холлы ЖК «Талисман» — уютная зона ожидания для жителей и гостей, комфортное пространство со стильным интерьером. А закрытый от посторонних двор, круглосуточное видеонаблюдение и консьерж-сервис станут гарантом вашего спокойствия и безопасности.
3. Всесезонная зона отдыха. Детская и спортивная площадки расположены в контуре 1 этажа здания под навесом, благодаря чему их использование становится комфортным в любое время года и безопасным: площадка целиком просматривается из холла и для доступа к ней не требуется пересечение транспортных потоков внутри двора.
4. Просторный подземный паркинг с видеонаблюдением и бесключевым доступом станет надежным домом для вашего автомобиля — это удобно и безопасно.
5. Мы предусмотрели вместительные кладовые и колясочные, где вы сможете хранить велосипеды, коляски и санки, а также сезонные вещи, не загромождая балкон или прихожую.
6. Умный дом. Технологии для Вас: PAN — мобильное приложение, в котором объединены все службы и сервисы жилого комплекса, созданные для комфортной и безопасной жизни.
7. Комфортная ипотека, в том числе семейная — по ставке от 5,4%3, ипотека с господдержкой — от 7,4%4 годовых. А если у вас есть средства гос. субсидий, вы можете их использовать в качестве первоначального взноса, либо направить на погашение ипотеки.
8. Надёжный застройщик. Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии наших специалистов совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.
9. Купить квартиру — легко и безопасно! Выбирайте один из удобных способов покупки квартиры в ЖК «Талисман»:
- скидка при единовременной оплате, в том числе с использованием средств ипотеки;
- рассрочка до конца строительства с беспроцентным периодом5;
- использование сертификатов в качестве первоначального взноса по ипотеке;
- бронирование новой квартиры до реализации вашего вторичного жилья.
Специалисты отдела продаж PAN City Group помогут вам не только с выбором новой квартиры, но и с одобрением по ипотеке, а также реализуют вашу квартиру на вторичном рынке. Такая синергия даст вам:
- Уверенность. Решением вашего квартирного вопроса займется опытный специалист, консолидируя на себе все вопросы, а значит, вся процедура пройдет максимально корректно.
- Финансовая привлекательность. Будьте уверены, что ваше жилье на вторичном рынке будет реализовано максимально выгодно для вас.
- Спокойствие. Вам не придется лично отвечать на пустые звонки риелторов и тратить драгоценное время на демонстрацию своей квартиры вымышленным покупателям.
- Полное юридическое сопровождение сделки. Можете не волноваться о процедуре сделки, даже если ваши покупатели будут использовать ипотечные средства, средства сертификатов, если потребуется согласование органов опеки или если покупатель находится в процедуре банкротства.
ЖК «Талисман» располагается в самом сердце Мотовилихинского района на ул. КИМ,45. Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить.
Не откладывайте решение о покупке квартиры своей мечты в ЖК «Талисман»: свободных квартир остаётся всё меньше, ведь дом сдается уже в следующем году!
Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.
Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.
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