10 причин купить квартиру в ЖК «Талисман» Поделиться Твитнуть

Весна — время перемен к лучшему! Кто-то делает новую стрижку, а кто-то решается на более глобальные изменения. Например, на новое жилье!

Не так просто сориентироваться в многообразии предложений от застройщиков. Что самое важное при покупке квартиры в новостройке, на что следует обратить внимание? Рассмотрим очевидные преимущества покупки квартиры в новом доме на примере жилого комплекса «Талисман1» на КИМ, 45 от девелопера PAN City Group2.

1. Современная планировка. В ЖК Талисман представлено более 30 планировочных решений, которые подстраиваются под сценарии жизни самых разных семей. Среди квартир любой покупатель найдет для себя идеальную: это не только классические квартиры и студии, но и большие четырёх- и пятикомнатные квартиры, а также квартиры с просторной ванной комнатой с полноценным окном и квартиры с двумя лоджиями.

2. Комфорт и безопасность. Светлые просторные холлы ЖК «Талисман» — уютная зона ожидания для жителей и гостей, комфортное пространство со стильным интерьером. А закрытый от посторонних двор, круглосуточное видеонаблюдение и консьерж-сервис станут гарантом вашего спокойствия и безопасности.

3. Всесезонная зона отдыха. Детская и спортивная площадки расположены в контуре 1 этажа здания под навесом, благодаря чему их использование становится комфортным в любое время года и безопасным: площадка целиком просматривается из холла и для доступа к ней не требуется пересечение транспортных потоков внутри двора.

4. Просторный подземный паркинг с видеонаблюдением и бесключевым доступом станет надежным домом для вашего автомобиля — это удобно и безопасно.

5. Мы предусмотрели вместительные кладовые и колясочные, где вы сможете хранить велосипеды, коляски и санки, а также сезонные вещи, не загромождая балкон или прихожую.

6. Умный дом. Технологии для Вас: PAN — мобильное приложение, в котором объединены все службы и сервисы жилого комплекса, созданные для комфортной и безопасной жизни.

7. Комфортная ипотека, в том числе семейная — по ставке от 5,4%3, ипотека с господдержкой — от 7,4%4 годовых. А если у вас есть средства гос. субсидий, вы можете их использовать в качестве первоначального взноса, либо направить на погашение ипотеки.

8. Надёжный застройщик. Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии наших специалистов совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.

9. Купить квартиру — легко и безопасно! Выбирайте один из удобных способов покупки квартиры в ЖК «Талисман»:

скидка при единовременной оплате, в том числе с использованием средств ипотеки;

рассрочка до конца строительства с беспроцентным периодом 5 ;

; использование сертификатов в качестве первоначального взноса по ипотеке;

бронирование новой квартиры до реализации вашего вторичного жилья.

Специалисты отдела продаж PAN City Group помогут вам не только с выбором новой квартиры, но и с одобрением по ипотеке, а также реализуют вашу квартиру на вторичном рынке. Такая синергия даст вам:

Уверенность. Решением вашего квартирного вопроса займется опытный специалист, консолидируя на себе все вопросы, а значит, вся процедура пройдет максимально корректно.

Решением вашего квартирного вопроса займется опытный специалист, консолидируя на себе все вопросы, а значит, вся процедура пройдет максимально корректно. Финансовая привлекательность. Будьте уверены, что ваше жилье на вторичном рынке будет реализовано максимально выгодно для вас.

Будьте уверены, что ваше жилье на вторичном рынке будет реализовано максимально выгодно для вас. Спокойствие. Вам не придется лично отвечать на пустые звонки риелторов и тратить драгоценное время на демонстрацию своей квартиры вымышленным покупателям.

Вам не придется лично отвечать на пустые звонки риелторов и тратить драгоценное время на демонстрацию своей квартиры вымышленным покупателям. Полное юридическое сопровождение сделки. Можете не волноваться о процедуре сделки, даже если ваши покупатели будут использовать ипотечные средства, средства сертификатов, если потребуется согласование органов опеки или если покупатель находится в процедуре банкротства.

ЖК «Талисман» располагается в самом сердце Мотовилихинского района на ул. КИМ,45. Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить.

Не откладывайте решение о покупке квартиры своей мечты в ЖК «Талисман»: свободных квартир остаётся всё меньше, ведь дом сдается уже в следующем году!

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Процентная ставка составляет от 5,4% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита — рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% − при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% при покупке жилого дома, на 0,5% при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита от 500 000 до 10 000 000 рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 000 до 14 000 000 рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP- клиентов). Первоначальный взнос не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 24.03.2023 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

4 При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% − при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% при покупке жилого дома, на 0,5% при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита от 500 000 до 10 000 000 рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 000 до 14 000 000 рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP- клиентов). Первоначальный взнос не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 24.03.2023 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры оплачивается при подписании ДДУ. В 1, 2, 4, 5 месяцы размер ежемесячного платежа составляет по 20 тысяч рублей, в 3 и 6 месяцы — по 5% от стоимости квартиры, с 7-го месяца . Размер ежемесячного платежа составляет по 30 тысяч рублей. Оставшаяся сумма оплачивается до 31.03.2024. Размер индексации на первые 6 месяцев рассрочки составляет 7% годовых на остаток суммы в месяц, и 9% годовых на остаток суммы в месяц с 7-го месяца и до завершения срока рассрочки. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

Реклама. ООО СЗ "СИТИ Проект". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.