С 15 апреля увеличится число поездов на маршруте Екатеринбург–Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловская железная дорога объявила о мерах по приёму дополнительного потока пассажиров на фоне ремонтов автодороги Екатеринбург—Пермь, которые планируются этой весной.

Обеспечивать мобильность граждан будут электрички и поезда дальнего следования, количество которых увеличится.

Так, между Пермью и Екатеринбургом с 15 апреля ежедневно будут курсировать по 18 пар поездов дальнего следования, по 7 пар пригородных поездов из Перми в Кунгур, Кишерть, Шалю и др.

Напомнили в СвЖД и о скоростных «Ласточках», которые способны доставить пассажиров из Перми в Екатеринбург за 5 часов.

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