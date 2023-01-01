Расходы и инвестиции филиала «ПМУ» в охрану окружающей среды составили 151,5 млн рублей в 2022 году Поделиться Твитнуть

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвели итоги деятельности по охране окружающей среды. За отчетный период общие затраты на природоохранные мероприятия и инвестиции в это направление составили 151,5 млн руб.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Бережное отношение к окружающей среде — приоритет в работе «Уралхима». Для этого в производстве используются наилучшие технологии, в то же время непрерывно развиваются системы экологического контроля. Филиал «ПМУ» 18 лет не допускает превышения нормативов воздействия на окружающую среду, ответственно выполняя все требования природоохранного законодательства.

Предприятие не сбрасывает стоков в открытые водоемы. Оплата их приема, очистки и дальнейшей транспортировки сторонней организацией по договору — существенная часть расходов на природоохранные мероприятия.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала «ПМУ» и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2022 года было отобрано 108 проб на содержание аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

В филиале «ПМУ» ведется раздельное накопление отходов: металлолома, макулатуры, полипропиленовой тары и пленки, отработанных минеральных масел. Они передаются на переработку в целях извлечения полезных компонентов и их повторного применения.

Подтверждением активной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2022 года ресертификационного аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.

Справка

Подробная информация обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в 2022 году будет представлена в ежегодном экологическом отчете предприятия. Он выйдет из печати весной и будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

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