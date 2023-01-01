Общественный совет проекта «Цифровая Россия» в Пермском крае наметил основные направления своей работы Поделиться Твитнуть

В региональном исполкоме партии «Единая Россия» Пермского края 3 марта прошло первое заседание регионального Общественного совета партийного проекта «Цифровая Россия». Участники встречи определили ряд направлений работы по развитию цифровой сферы региона, которые смогут принести заметную пользу для граждан.

Открывая заседание, региональный координатор проекта в Пермском крае, депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Мотрич подчеркнул: «Общественный совет должен стать эффективной площадкой для дискуссий, обмена мнениями, а главное — генерирования идей, которые могут быть реализованы, в том числе, с помощью ресурса партии «Единая Россия».

Этот ресурс — весьма серьёзный. В частности, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин является депутатом Госдумы от Пермского края, и, как он сам неоднократно отмечал, развитию цифровизации в Прикамье он уделяет особое внимание.

В составе регионального Общественного совета есть представители ведущих предприятий IT-отрасли региона. Александр Мотрич призвал их активно делиться своими просьбами, проблемами и предложениями. «Не нужно стесняться лоббировать свои интересы, ведь все мы делаем одно хорошее дело. А что хорошо для бизнеса Прикамья — то хорошо и для самого региона», — добавил региональный координатор партпроекта.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Станислав Швецов добавил, что партия — это эффективный инструмент для реализации всех интересных идей. «Если та или иная инициатива будет требовать помощи со стороны депутатов, органов власти — мы готовы её продвигать», — отметил Станислав Швецов.

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских рассказал об основных задачах работы министерства, а также об уровне развития связи, интернета и цифровых услуг в Прикамье. В числе основных задач — в 2024 году обеспечить мобильной связью и интернетом 100% жителей населённых пунктов с численностью от 100 до 500 человек . Также в следующем году 98,3% краевых дорог должны иметь покрытие сотовой связью — с тем, чтобы водители могли при необходимости вызывать экстренные службы.

Идёт цифровизация в различных отраслях экономики региона: образование, здравоохранение, транспорт, строительство, сельское хозяйство и пр.

Всё больше жителей Прикамья оценивают преимущества онлайн-сервисов. Так, в течение 2022 года на портале «Госуслуги» было 2,6 млн посетителей, На сегодня на портале — 1,8 млн подтверждённых учётных записей, за прошлый год их прибавилось на 200 тысяч . Более 170 тыс. пользователей зарегистрировано на портале «Управляем вместе». С помощью портала было решено более 141 тыс. проблем, указанных посетителями.

Внедряется электронный документооборот между организациями и учреждениями. Развиваются образовательные направления: в частности, проект «Код будущего», в рамках которого талантливые школьники 8-11 классов могут бесплатно пройти обучающие курсы по IT. В Пермском сетевом IT-университете проводят курсы по повышению квалификации самих работников отрасли.

В ходе обсуждения повестки представители IT-компаний рассказали об интересных наработках, которые можно развивать для более широкого применения.

Так, в АО «Геликон Консалтинг» считают актуальной тему создания цифровых паспортов жилых домов. Информационная система позволит описать все элементы дома, рассчитать уровень их износа, составить план и график ремонтов, их стоимость. Интересна и идея создания и продвижения платформы для электронного голосования собственников многоквартирных домов на обязательных собраниях.

В компании Promobot готовы помочь с созданием более «умных» чат-ботов, которые бы быстро и эффективно решали вопросы и проблемы людей. Эта система поможет, в том числе, быстро отвечать на запросы граждан специалистам тех или иных ведомств. На сегодня по регламентам на ответ на такой запрос даётся 30 дней. За этот срок очень часто запрос становится уже не актуальным.

Звучали и другие идеи — о разработке курса «патриотических» лекций для молодёжи и школьников, развитии системы «Умный город», организации экскурсий для них на ведущие IT-предприятия Пермского края и другие.

Завершая встречу, Александр Мотрич предложил зафиксировать все прозвучавшие в ходе заседания идеи и предложения с тем, чтобы разработать их более детально. По словам регионального координатора партпроекта «Цифровая Россия», Пермский край входит в число лидеров среди регионов России по уровню развития связи, интернета и цифровых сервисов.

«В то же время есть множество направлений, требующих развития — особенно в муниципалитетах. Поэтому для того, чтобы каждая инициатива находила практическое воплощение и приносила пользу максимальному числу жителей, все они будут прорабатываться отдельно — с участием экспертов, общественности, партии и представителей органов власти», — резюмировал Александр Мотрич.

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