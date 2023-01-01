«Азот» вложит в развитие производства 8,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Андрей Семенюк подвел итоги работы предприятия в 2022 году и рассказал об основных проектах, запланированных на 2023 год.

Общий объем вложений в 2023 году на «Азоте» составит 8,6 млрд рублей. Для сравнения, пять лет назад, в 2018 году — 2,1 млрд рублей. Сейчас на предприятии одновременно реализуется несколько важных инвестиционных проектов, бюджет которых только на 2023 год в сумме составит 5,3 млрд руб. Среди них — «Производство калиевой селитры до 100 000 тонн/год и побочного продукта NaCl до 50 000 тонн/год», «Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) производительностью до 55 тыс. тонн в год» и другие.

В «Уралхиме» особое внимание уделяется ESG-стратегии. На природоохранную деятельность в 2023 году филиал «Азот» планирует направить 893 млн рублей. Наиболее значимые мероприятия связаны с техническим перевооружением установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций и заменой водовода «Северный».

В Пермском крае филиал «Азот» входит в тройку лучших предприятий химической отрасли по уровню оплаты труда. В 2022 году средняя заработная плата составила 76 тыс. рублей. За два года — 2021 и 2022-й — по действующему коллективному договору «Азот» направил на финансирование льгот и гарантий для сотрудников более 300 млн рублей. Из года в год выделяются значительные средства на деятельность заводского совета ветеранов, молодежной организации «Лига Лидеров».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— «Азот» начал реализацию большой программы по инвестициям. В этом году нам предстоит принять новый коллективный договор, который в очередной раз укрепит позиции «Азота» среди предприятий с высокой социальной ответственностью. Кроме того, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, вектор определен, и мы, кроме продолжения работы над крупными инвестиционными проектами, планируем провести ряд мероприятий по развитию наставничества и передаче накопленного опыта молодым.





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