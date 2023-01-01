«Клюква» отмечает 10 лет! Поделиться Твитнуть

10 лет назад на финансовом рынке Пермского края появился новый банковский бренд — «Клюква»!

Яркий розовый медвежонок празднует день рождения и приглашает вас принять участие в розыгрыше призов!

Проходите по ссылке и получите шанс выиграть Яндекс-Станцию или беспроводные наушники.

3 марта мы определим 7 счастливчиков с помощью программы RandStuff.ru.

Общий срок проведения АКЦИИ: с 21.02.2023 до 02.03.2022. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомить по ссылке.

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