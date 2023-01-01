«Уралхим» вложит в развитие филиала «ПМУ» более 2 млрд рублей в 2023 году Поделиться Твитнуть

Объем капитальных вложений «Уралхима» в развитие филиала «ПМУ» в 2023 году запланирован в сумме 2,2 млрд рублей, что на треть превышает показатель 2022 года. Об этом рассказал директор предприятия Алексей Аверьянов на ежегодной пресс-конференции об итогах и планах развития производства.

Филиал «ПМУ» в 2023 году сосредоточит усилия на плановом капитальном ремонте мощностей, а также на продолжении инвестиционной программы развития агрегата аммиака и внедрении на производстве расширенной MES-системы. По плану остановочный ремонт пройдет осенью и займет больше месяца. Наиболее важная задача — обновление оборудования в цехах аммиака и карбамида.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Договоры на поставки основных позиций оборудования для проведения ремонта уже заключены. Большая часть комплектующих поступит от российских производителей. Например, ПАО «Азотреммаш» из Тольятти изготовит нам змеевики для замены в печи первичного риформинга агрегата аммиака, а также внутренние устройства колонны синтеза.

Подводя итоги 2022 года, Алексей Аверьянов рассказал о завершении реализации в филиале «ПМУ» инвестпроекта по увеличению мощности фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 600 тысяч тонн в год. Для этого в цехе погрузки продукции проведен капитальный ремонт помещения. Приобретены автопогрузчики и колесный кран-перегружатель для погрузки биг-бегов в полувагоны. Инфраструктура приведена в соответствие самым высоким стандартам охраны труда и промышленной безопасности. В филиалах «ПМУ» и «Уралхим-Транс» АО «ОХК «Уралхим» созданы 59 новых рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата рабочего персонала в филиале «ПМУ» в 2022 году составила 75 931 рубль. Это на треть выше средней по краю (56 355 рублей — по данным Пермьстата). Расходы филиала «ПМУ» на охрану труда и социальные программы за год составили 212 млн рублей. Это дотации на питание, ДМС, различные виды материальной помощи, ипотечная программа и многое другое. «Развитие предприятия по всем направлениям возможно благодаря высококвалифицированным сотрудникам, которым обеспечена достойная оплата труда и всевозможные меры поддержки. Это позволяет нам соответствовать самым высоким критериям оценки работодателей», — подчеркнул Алексей Аверьянов.

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.