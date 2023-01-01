Цеху нитрит-нитратных солей «Азота» — 45 лет Поделиться Твитнуть

23 февраля цеху нитрит-нитратных солей (ННС) филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» исполнится 45 лет.

Первая продукция — нитрит-нитратные соли — была выработана в 1978 году. Через некоторое время на производственной площадке предприятия построили цех калиевой селитры и 1 февраля 1983 года выдали первый продукт. А 1 февраля 1985 года эти два уникальных, единственных в стране производства объединили на правах отделений в один цех — ННС.

Сегодня в цехе трудятся 120 человек. Производственные мощности по выпуску нитрита натрия — 17 000 тонн в год, натриевой селитры — 23 000 тонн в год, калиевой селитры — 27 000 тонн в год.

В 2019 году в цехе открыли новое отделение — по производству кормовой соли. Мощность — 11 000 тонн в год. Этот продукт востребован животноводами. Он относится к минеральным добавкам и используется для обогащения кормового рациона крупного рогатого скота, птиц и других домашних животных натрием и хлором. Кормовая соль помогает фермерам получить высокие удои, хорошее воспроизводство и правильное развитие костной ткани и шерсти у животных.

Сергей Коноплев, начальник цеха нитрит-нитратных солей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Продукция цеха нитрит-нитратных солей уникальная. Спрос на нее был и будет всегда во многих отраслях народного хозяйства. В нашем подразделении всегда трудились и трудятся люди, которым нравится внедрять новые технологии, постоянно работать над повышением производительности. Благодаря отличной команде специалистов мы справляемся с поставленными задачами.

Цех нитрит-нитратных солей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» — единственное в России производство, которое выпускает такой уникальный продукт, как нитрит натрия. Специалисты березниковского «Азота» впервые в стране разработали и освоили технологию получения калиевой селитры, как методом конверсии, так и методом катионного обмена. На протяжении 10 лет предприятие подтверждает ее высокое качество в рамках программы «Российское качество», действующей на государственном уровне.

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