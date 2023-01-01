Квартира и машино-место в готовом доме — лучший выбор для комфортной жизни! Поделиться Твитнуть

Комфорт для вас — превыше всего? Тогда вы непременно оцените удобство жизни в умном технологичном доме с развитой инфраструктурой, стильными общественными пространствами и подземным паркингом с видеонаблюдением и бесключевым доступом автомобилей.

Успевайте забронировать одну из последних квартир в сданном ЖК «SMART City»1 от PAN City Group2 и получайте ключи от своей новой квартиры в день полной оплаты! Выбирайте вживую этаж, квартиру и желаемый вид из окна — согласитесь, это гораздо удобнее, чем подбирать планировку и фантазировать о будущих видах на этапе строительства.

В финале продаж мы сохранили лучшие предложения по планировочным решениям и этажам:

эксклюзивная квартира-студия 30,1 м2 — ХИТ продаж благодаря своей идеальной планировке с возможностью легкой ее трансформации в полноценную 1 комнатную квартиру.

последние пять солнечных однокомнатных квартир площадью 37,8 м2 с выходом окон на южную сторону и завораживающими видами на пышную зелень сада им. Миндовского.

последние 2 квартиры: классическая двухкомнатная квартира площадью 51,4 м2 с двумя санузлами и 3-х комнатная квартира площадью 69,7 м2, расположенные в малоквартирной 9-ти этажной секции на 6 и 5 этажах соответственно.

Все квартиры в ЖК «SMART City» реализуются с предчистовой отделкой, имеют автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления.

Важно, что купить квартиру от застройщика в ЖК SMART City вы можете с привлечением ипотечных средств в рамках государственных программ по комфортной ставке от 7,4%4 годовых, а для покупателей с детьми — от 4,5%5 годовых. А если у Вас если вторичное жилье, мы готовы забронировать для Вас стоимость квартиры в ЖК «SMART City» до реализации имеющейся.

Одновременная покупка квартиры с машино-местом — это удобно! Представьте, что каждое утро вы минуете непогоду, просто спустившись на лифте на парковку6, не будете тратить время на прогрев двигателя или очистку машины от снега и наледи, а также избавите себя от ежевечернего поиска свободного парковочного места. Сейчас при покупке квартиры вы можете приобрести машино-место по цене от 750 тысяч рублей. Возможна покупка в ипотеку по ставке от 10,4% с первоначальным взносом от 15% — таким образом, вы получаете комфортный и безопасный дом для вашего автомобиля всего за 6,3 тыс. руб. в месяц7!

ЖК «SMART City» — это три секции переменной этажности от 9 до 25 этажей в удобной локация в 10 минутах от центра города. На территории жилого квартала расположатся кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные залы и все, что нужно для комфортной жизни. В интеллектуальном доме внедрён целый комплекс объединенных систем: IP-домофония, видеонаблюдение и контроль доступа, интеллектуальное управление освещением в местах общего пользования и паркингах, дистанционный сбор показаний приборов учёта и многое другое. Помимо базовых элементов умного дома, SMART City предусматривает возможность интеграции умных решений индивидуально в каждой квартире.

Успейте выгодно забронировать и приобрести квартиру с машино-местом, а персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «SMART City» — многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3 При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 16.02.2023 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

4 , в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г. Ипотека с господдержкой для семей , в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

5 Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение Автостоянки ЖК «SMART City» на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома, отм. -0,900. Выход из помещения автостоянки ЖК «SMART City» на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале, отм. -3,950, осуществляется на улицу.

6 Ипотека предоставляется на покупку машино-места путем заключения договора купли-продажи. Процентная ставка при покупке машино-места в готовом доме составляет 10,4% для участников зарплатного проекта Банка ДОМ.РФ и 10,6% годовых для остальных клиентов. Первоначальный взнос от 15%, сумма кредита от 300 000 рублей до 2 000 000 руб. (для регионов), срок кредитования от 3 до 30 лет. Сумма ежемесячного платежа 6321 рублей рассчитана для машино-места стоимостью 750 000 рублей при покупке в ипотеку под 10,4% годовых при первоначальном взносе 15% (112 500 рублей) на 20 лет.

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