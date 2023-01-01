Квартира и машино-место в готовом доме — лучший выбор для комфортной жизни!
Комфорт для вас — превыше всего? Тогда вы непременно оцените удобство жизни в умном технологичном доме с развитой инфраструктурой, стильными общественными пространствами и подземным паркингом с видеонаблюдением и бесключевым доступом автомобилей.
Успевайте забронировать одну из последних квартир в сданном ЖК «SMART City»1 от PAN City Group2 и получайте ключи от своей новой квартиры в день полной оплаты! Выбирайте вживую этаж, квартиру и желаемый вид из окна — согласитесь, это гораздо удобнее, чем подбирать планировку и фантазировать о будущих видах на этапе строительства.
В финале продаж мы сохранили лучшие предложения по планировочным решениям и этажам:
- эксклюзивная квартира-студия 30,1 м2 — ХИТ продаж благодаря своей идеальной планировке с возможностью легкой ее трансформации в полноценную 1 комнатную квартиру.
- последние пять солнечных однокомнатных квартир площадью 37,8 м2 с выходом окон на южную сторону и завораживающими видами на пышную зелень сада им. Миндовского.
- последние 2 квартиры: классическая двухкомнатная квартира площадью 51,4 м2 с двумя санузлами и 3-х комнатная квартира площадью 69,7 м2, расположенные в малоквартирной 9-ти этажной секции на 6 и 5 этажах соответственно.
Все квартиры в ЖК «SMART City» реализуются с предчистовой отделкой, имеют автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления.
Важно, что купить квартиру от застройщика в ЖК SMART City вы можете с привлечением ипотечных средств в рамках государственных программ по комфортной ставке от 7,4%4 годовых, а для покупателей с детьми — от 4,5%5 годовых. А если у Вас если вторичное жилье, мы готовы забронировать для Вас стоимость квартиры в ЖК «SMART City» до реализации имеющейся.
Одновременная покупка квартиры с машино-местом — это удобно! Представьте, что каждое утро вы минуете непогоду, просто спустившись на лифте на парковку6, не будете тратить время на прогрев двигателя или очистку машины от снега и наледи, а также избавите себя от ежевечернего поиска свободного парковочного места. Сейчас при покупке квартиры вы можете приобрести машино-место по цене от 750 тысяч рублей. Возможна покупка в ипотеку по ставке от 10,4% с первоначальным взносом от 15% — таким образом, вы получаете комфортный и безопасный дом для вашего автомобиля всего за 6,3 тыс. руб. в месяц7!
ЖК «SMART City» — это три секции переменной этажности от 9 до 25 этажей в удобной локация в 10 минутах от центра города. На территории жилого квартала расположатся кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные залы и все, что нужно для комфортной жизни. В интеллектуальном доме внедрён целый комплекс объединенных систем: IP-домофония, видеонаблюдение и контроль доступа, интеллектуальное управление освещением в местах общего пользования и паркингах, дистанционный сбор показаний приборов учёта и многое другое. Помимо базовых элементов умного дома, SMART City предусматривает возможность интеграции умных решений индивидуально в каждой квартире.
Успейте выгодно забронировать и приобрести квартиру с машино-местом, а персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.
Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.
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