Отопительный сезон 2022-2023 в Перми проходит в штатном режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заседание городского штаба администрации Перми по прохождению отопительного сезона в 2022-2023 годах состоялось в Пермских тепловых сетях Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Представители городской мэрии и руководители теплоснабжающего предприятия обсудили текущие вопросы подачи тепла и горячей воды в квартиры горожан.

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин заслушал доклады представителей районных администраций и Пермских тепловых сетей. Как отметили начальники профильных подразделений мэрии по ЖКХ, ситуация по теплоснабжению пермяков находится под контролем, отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Представители Пермских тепловых сетей сообщили, что на ремонт и подготовку к зиме теплосетевой инфраструктуры городов Прикамья компания «Т Плюс» направила свыше 6 млрд рублей. В настоящее время ресурсоснабжающая организация обслуживает в Перми более 2 тысяч км тепловых сетей, порядка 30 малых котельных и 10 насосных станций.

На заседании штаба также обсуждался вопрос подготовки к следующему отопительному сезону. В «Т Плюс» отметили, что уже активно развёрнута подготовка к новому осенне-зимнему периоду. Заключаются контракты с подрядными организациями, согласованы планы по модернизации оборудования теплоисточников и теплосетей. Всего компания планирует обновить порядка 80 км тепломагистралей.

Участники совещания в режиме онлайн ознакомились с работой Оперативно-диспетчерской службы Пермских тепловых сетей. Отсюда с пульта управления задаются режимы теплоподачи в жилые дома и социальные объекты и организуется работа ремонтно-восстановительных бригад.

«В Перми с 1 января 2022 года введена новая модель рынка теплоснабжения. Согласно договоренностям с региональными и городскими властями, в течение 15 лет в модернизацию теплосетевого комплекса краевой столицы ПАО «Т Плюс» направит порядка 28 млрд рублей. Одно из основных направлений развития — замена изношенных тепловых сетей. Минувшим летом на пермских улицах переложено рекордное количество теплосетей: 71 км во всех районах города», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 149 детских садов, 107 школ, 110 больниц, 36 поликлиник, 123 вуза и колледжа, и 20 домов культуры. Также энергокомпания подает отопление для жителей свыше 5,5 тыс. многоквартирных домов.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края — Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве\, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала — 1 204,9 МВт, тепловая мощность — 5187,24 Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тысяч юридических лиц.

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тыс. Гкал/ч.





Реклама. ПАО «Т Плюс». Токен ОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.